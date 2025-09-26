Con un chorrito de vinagre: como limpiar la ropa deportiva llena de olor y tierra

Cómo usar vinagre blanco para limpiar la ropa deportiva

El vinagre es el paso previo al lavado oficial de la ropa, ¿qué significa esto? Cuando terminamos de hacer deporte, la ropa suele tener un aroma intenso a transpiración y tierra, junto con algunas manchas firmes y difíciles de quitar.

Lo recomendable es sumergir las prendas de ropa deportiva en agua con vinagre antes de lavarla, y luego de lavarlas si el olor persiste. Coloca las prendas del revés en agua con vinagre blanco de limpieza y déjalas sumergidas por media hora.

vinagre y ropa deportiva No dejes la ropa en vinagre más de media hora.

El ácido del vinagre elimina la grasa, la tierra, las bacterias, pegotes y malos olores. Limpiar la ropa deportiva requiere de paciencia, conocimiento de las telas y precaución para utilizar los productos.

También puedes colocar un par de cucharadas de bicarbonato de sodio en el balde de vinagre y agua. El bicarbonato neutraliza los malos olores de la ropa y el calzado.

Consejos para lavar y cuidar la ropa deportiva

lavarropas Cuanto más cuides la ropa, más tiempo durará.