Con un chorrito de vinagre: como limpiar la ropa deportiva llena de olor y tierra

Cómo usar vinagre blanco para limpiar la ropa deportiva
El vinagre es el paso previo al lavado oficial de la ropa, ¿qué significa esto? Cuando terminamos de hacer deporte, la ropa suele tener un aroma intenso a transpiración y tierra, junto con algunas manchas firmes y difíciles de quitar.
Lo recomendable es sumergir las prendas de ropa deportiva en agua con vinagre antes de lavarla, y luego de lavarlas si el olor persiste. Coloca las prendas del revés en agua con vinagre blanco de limpieza y déjalas sumergidas por media hora.
vinagre y ropa deportiva
No dejes la ropa en vinagre más de media hora.
El ácido del vinagre elimina la grasa, la tierra, las bacterias, pegotes y malos olores. Limpiar la ropa deportiva requiere de paciencia, conocimiento de las telas y precaución para utilizar los productos.
También puedes colocar un par de cucharadas de bicarbonato de sodio en el balde de vinagre y agua. El bicarbonato neutraliza los malos olores de la ropa y el calzado.
Consejos para lavar y cuidar la ropa deportiva
lavarropas
Cuanto más cuides la ropa, más tiempo durará.
- Ventila la ropa deportiva luego de cada uso, para que el sudor se seque y el mal olor se vaya. Lo ideal es lavar la ropa luego de cada uso, pero siempre cuidando las telas.
- Sacude la tierra de las zapatillas, medias y prendas antes de ponerlas en el lavarropas.
- Nunca laves la ropa deportiva a más de 30 °C. El agua muy caliente puede dañar los tejidos. Además, lo recomendable es siempre lavarla del revés.
- Utiliza detergente de ropa para prendas delicadas y nunca uses suavizante para la ropa deportiva.
- Deja que la ropa se seque al aire libre o en un espacio con buena ventilación, pero no necesariamente al rayo del sol.
- No laves la ropa con zapatillas dentro del lavarropas. Las zapatillas tienen mucha más mugre que la ropa y, como si fuera poco, con el movimiento de las zapatillas dentro de la lavadora la ropa y el aparato se pueden dañar.
- Nunca guardes la ropa mojada o húmeda. Si se forman hongo o se acumula humedad, será mucho más difícil quitar el olor.