Inicio Sociedad vinagre
Truco efectivo

Por qué hay que mojar una servilleta de papel con vinagre: ¿qué significa?

Con un chorrito de vinagre y algunos consejos se pueden limpiar muchas superficies y rincones del hogar de manera sencilla y rápida

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Con una servilleta embebida en vinagre se pueden limpiar muchas cosas del hogar. 

Con una servilleta embebida en vinagre se pueden limpiar muchas cosas del hogar. 

El vinagre es un producto popular y barato que se puede utilizar en el hogar para limpiar, desinfectar, desengrasar y remover todo tipo de mancha.

En esta ocasión, te voy a compartir un pequeño truco con vinagre y una servilleta de papel. Continúa leyendo para descubrir qué significa este procedimiento.

Para limpiar vinagre existen muchas opciones, algunas más ácidas y abrasivas y otras más suaves. Hay dos tipos de vinagres: el de limpieza destilado, que se obtiene por la destilación acética del alcohol; y el vinagre fermentado de alimentos, que se produce por efecto de las bacterias propias de los alimentos que descomponen los azúcares de las frutas generando ácido acético.

vinagre y servilletas
El vinagre es un producto natural, econ&oacute;mico y seguro para realizar la limpieza del hogar.&nbsp;

El vinagre es un producto natural, económico y seguro para realizar la limpieza del hogar.

Existen algunos objetos y elementos que nunca hay que limpiar con vinagre. Por ejemplo, las pantallas digitales o materiales electrónicos, los utensilios y joyas muy delicadas o algunos muebles con pinturas o barnices que se pueden desteñir.

Te explico por qué deberías mojar una servilleta de papel con vinagre

Limpiar el baño y sobre todo limpiar el inodoro, es una tarea poco agradable que requiere mucho detalle. El inodoro es un cúmulo de gérmenes y suciedad. Existe una pequeña técnica con vinagre para desinfectar en profundidad el baño y el inodoro.

Simplemente, hay que embeber una servilleta de papel descartable en vinagre blanco y utilizarla para limpiar los rincones del inodoro a los que cuesta llegar, como bordes internos y algunos espacios desagradables.

servilletas
Lo bueno de las servilletas, es que luego de usarlas se descartan, a diferencia de los trapos de tela, que pueden quedar sucios o con humedad.

Lo bueno de las servilletas, es que luego de usarlas se descartan, a diferencia de los trapos de tela, que pueden quedar sucios o con humedad.

Puedes frotar la servilleta de papel con vinagre o colocarla bien embebida en el interior del inodoro durante toda una noche. Es un ingrediente poco dañino pero muy efectivo para eliminar ciertos tipos de virus, hongos y bacterias.

Este truco con vinagre también sirve para los azulejos, grifería y desagües del baño. Puedes realizar esta limpieza semanalmente, siempre con cuidado y sin mezclar productos de limpieza entre sí, las reacciones químicas pueden emanar gases o sustancias un poco tóxicas. Ahora que ya sabes qué significa este truco de vinagre, solo debes aplicarlo en casa.

5 consejos para limpiar el baño y mantenerlo siempre impecable

vinagre blanco
El ba&ntilde;o, como la cocina y los pisos de la casa, siempre deben estar impecables y libres de microorganismos.&nbsp;

El baño, como la cocina y los pisos de la casa, siempre deben estar impecables y libres de microorganismos.

  1. Utiliza cepillos y trapos diferentes para limpiar el inodoro y el lavamanos.
  2. Realiza una limpieza semanal y profunda del baño y todas sus partes.
  3. Evita la acumulación de humedad en el baño. Ventila siempre los ambientes luego de bañarte o cuando se genera vapor.
  4. Utiliza mezclas de vinagre y bicarbonato para destapar las cañerías y eliminar los malos olores.
  5. Para limpiar los azulejos y pisos, puedes usar una solución de vinagre blanco y agua. Lo mismo para espejos y cristales.

Temas relacionados:

Te puede interesar