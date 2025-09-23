Inicio Sociedad vinagre
Por qué hay que poner un chorrito de vinagre de manzana en la crema facial: ¿qué significa?

El vinagre no solo sirve como condimento o producto de limpieza. Con mucha precaución, se puede usar en el mundo de la cosmética

Isabella Brosio
¿Qué significa la mezcla de vinagre y crema para la cara? 

Muchos trucos, recetas, procedimientos de limpieza y arreglos caseros tienen como protagonista el vinagre. Este ingrediente existe de diferentes formas, orígenes y niveles de acidez. No todo vinagre sirve para cocinar y no todo vinagre tiene la misma efectividad para limpiar.

Dentro de sus muchos usos, destacan algunos en el mundo de la cosmética y la belleza. Siempre que se utilice el vinagre correcto y en la medida justa, este alimento puede traer grandes beneficios a la piel y el cabello. Continúa leyendo para descubrir qué significa el truco del vinagre en la crema facial y cuál es la forma correcta de realizarlo.

crema y vinagre
Siempre hay que leer bien las etiquetas de los productos que usamos en la cocina, en la piel y en el rostro.

Antes de usar vinagre en la cara, es importante saber dos cosas: nunca se tiene que aplicar directamente sobre la piel y, lo mejor y más sano, es usar vinagre de manzana. Esta variedad es más suave y menos invasiva.

Te explico por qué deberías poner un chorro de vinagre de manzana en la crema de la cara

El vinagre de manzana es un producto natural y efectivo que puede utilizarse en el hogar para combatir algunos signos de envejecimiento en la piel.

Nunca se tiene que poner directo en la cara, con un chorrito en la crema facial bastará. Muchas personas pueden ser alérgicas a este producto, por eso siempre hay que probar en una pequeña parte de la piel antes de aplicarla en el rostro.

crema
El vinagre, como todo, tiene que usarse con responsabilidad y cuidado.&nbsp;

El vinagre contiene vitaminas, antioxidantes y encimas que combates las células muertas, aportan luminosidad y regulan el exceso de grasa. Se puede aplicar de dos maneras: rebajado con un poco de agua tibia para reducir la acides, o dentro de la crema del rostro.

Coloca el chorrito de vinagre de manzana en la crema facial, mezcla bien y al aplicarla en la piel realiza movimientos circulares y masajes. Siempre que uses vinagre en la piel, revisa que no existan daños, heridas o irritación, ya que el ácido del vinagre puede lastimar la zona.

¿Cuáles son los beneficios del vinagre para la piel?: según expertos

El vinagre es un ácido fermentado natural que se elabora a partir de frutas y cáscaras. Posee propiedades antibacterianas, antimicrobianas y antifúngicas. Según especialistas del Centro Estético Qazi, este producto puede ser muy bueno para combatir el acné y reducir la inflamación del rostro.

vinagre de manzana
Es un alimento con enormes propiedades para la piel y el organismo.&nbsp;

Los ácidos del vinagre de manzana exfolian la piel, previenen el daño de radicales libres, mejoran la textura y elasticidad y ayudan a reducir algunas líneas de expresión finas y arrugas.

Sin embargo, siempre hay que consultar a un especialista antes de aplicar este tipo de ingredientes ácidos en la piel. El vinagre no diluido puede irritar la piel y generar irritación. No hay que usarlo todos los días, ya que puede alterar el pH natural de la piel, genera sequedad y descamación.

