Mezcla vinagre con detergente y crea un ingrediente increíble: tu caballito de batalla en el hogar

Por qué deberías mezclar vinagre y detergente: ¿para qué se usa?

El vinagre y el detergente son dos ingredientes de uso cotidiano y frecuente que pueden combinarse perfectamente en el hogar. Lo recomendable es utilizar detergente de plantos, no de ropa. Esta mezcla es perfecta para desengrasar superficies, utensilios y objetos del hogar.

detergente de platos De esta manera, los platos, fuentes, cerámicas y azulejos estarán siempre impecables.

Puedes combinar ambos ingredientes y mantener la preparación reservada para cuando necesites limpiar. Es perfecta para superficies lisas y no porosas, como baldosas, azulejos, fuentes de horno con mucha grasa, vidrios y zócalos.

Coloca partes iguales de agua y vinagre blanco en un recipiente atomizador. Agrega detergente de platos, una cucharadita y agita bien todos los ingredientes para que se integren. Rocía las superficies del hogar que deseas limpiar con la mezcla. Refriega con un paño suave y limpio. Finalmente, deja que se seque al natural o utiliza una servilleta seca de papel.

Propiedades y beneficios del vinagre: un ingrediente natural de limpieza

El vinagre es un ingrediente clave e infaltable en el hogar. Entre sus múltiples usos y propiedades destacan sus cualidades antibacterianas, desodorizantes, desengrasantes, desinfectantes y ablandadoras. Debido a su nivel de pH y contenido ácido, este ingrediente logra ablandar y corroer ciertos tipos de manchas de grasa e incrustaciones de sal en la grifería.

En cuanto a sus propiedades desodorizantes, el vinagre no elimina el olor completamente, sino que lo neutraliza o tapa por un tiempo. Por eso, si colocamos vinagre en la heladera para reducir los malos olores, lo único que estamos haciendo es tapar los aromas por un tiempo.

Vinagre y bicarbonato (2).jpg Nunca hay que mezclar vinagre con ingredientes potentes como la lavandina o el cloro.

Si es cierto que el vinagre es un ingrediente antibacteriano y fungicida. El ácido acético, su principal componente, elimina bacterias, hongos, gérmenes y mantiene alejadas algunas plagas pequeñas del jardín que no soportan el olor del vinagre, como las hormigas.

Finalmente, el vinagre es un ingrediente removedor y ablandador de ciertas sustancias. El ácido acético ablanda el sarro o los pegotes de grasa y los vuelve más sencillos de quitar. Es perfecto para limpiar zonas del hogar con mucha humedad, restos de cal o utensilios de la cocina con grasa acumulada.