Mezcla vinagre con detergente y crea un ingrediente increíble: tu caballito de batalla en el hogar

El vinagre es un ingrediente ácido, líquido, intenso y natural que se utiliza en el hogar como producto de limpieza, o en la cocina como aderezo.
El vinagre se obtiene por fermentación de azúcares presentes en ciertos alimentos. Dicho proceso da como resultado ácido acético o vinagre, un alimento con muchas posibilidades y usos. En esta ocasión te voy a explicar por qué deberías mezclar vinagre y detergente en un recipiente, dos ingredientes que combinan sus beneficios y potencian sus efectos.
El vinagre y el detergente son dos ingredientes de uso cotidiano y frecuente que pueden combinarse perfectamente en el hogar. Lo recomendable es utilizar detergente de plantos, no de ropa. Esta mezcla es perfecta para desengrasar superficies, utensilios y objetos del hogar.
Puedes combinar ambos ingredientes y mantener la preparación reservada para cuando necesites limpiar. Es perfecta para superficies lisas y no porosas, como baldosas, azulejos, fuentes de horno con mucha grasa, vidrios y zócalos.
El vinagre es un ingrediente clave e infaltable en el hogar. Entre sus múltiples usos y propiedades destacan sus cualidades antibacterianas, desodorizantes, desengrasantes, desinfectantes y ablandadoras. Debido a su nivel de pH y contenido ácido, este ingrediente logra ablandar y corroer ciertos tipos de manchas de grasa e incrustaciones de sal en la grifería.
En cuanto a sus propiedades desodorizantes, el vinagre no elimina el olor completamente, sino que lo neutraliza o tapa por un tiempo. Por eso, si colocamos vinagre en la heladera para reducir los malos olores, lo único que estamos haciendo es tapar los aromas por un tiempo.
Si es cierto que el vinagre es un ingrediente antibacteriano y fungicida. El ácido acético, su principal componente, elimina bacterias, hongos, gérmenes y mantiene alejadas algunas plagas pequeñas del jardín que no soportan el olor del vinagre, como las hormigas.
Finalmente, el vinagre es un ingrediente removedor y ablandador de ciertas sustancias. El ácido acético ablanda el sarro o los pegotes de grasa y los vuelve más sencillos de quitar. Es perfecto para limpiar zonas del hogar con mucha humedad, restos de cal o utensilios de la cocina con grasa acumulada.