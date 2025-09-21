Además, siempre quedan algunos restos de comida que favorecen la proliferación de microorganismos. Lo mismo pasa con los gérmenes que andan por el aire. Continúa leyendo para descubrir cómo puedes limpiar el vaso del cepillo de dientes con un truco y un ingrediente.
Paso a paso: cómo limpiar y desinfectar el vaso del cepillo de dientes
Antes de realizar una limpieza y desinfección profunda, lo mejor es limpiar el vaso del cepillo de dientes con agua caliente, una esponja y detergente. Otra opción es desinfectarlo con vinagre de limpieza y agua.
Coloca partes iguales de agua y vinagre en el vaso del cepillo y deja que el ingrediente actúe por unos 20 minutos. Retira el vinagre y refriega con un cepillo o esponja vieja. Vuelve a enjuagar y seca el vaso con una servilleta seca y limpia.
lavamanos sucio
Realiza este procedimiento una vez por semana y evita que se acumule agua en el vaso del cepillo.
También se puede desinfectar el cepillo de dientes, con productos dentales específicos como colutorio. El cepillo debe permanecer sumergido en este líquido por unos 2 minutos. Si no tienes colutorio, el vinagre también puede servir para eliminar la mugre de las cerdas del cepillo y la parte inferior.
¿Qué otras cosas de la casa puedo limpiar con vinagre?
vinagre blanco
El vinagre es barato, efectivo y seguro para limpiar en el hogar.
- El vinagre es muy bueno para limpiar azulejos, cerámicas y pisos. Siempre y cuando, no sean superficies de madera o con barnices que puedan dañarse.
- El vinagre sirve para neutralizar malos olores en la cocina, en la heladera o el horno. Solo basta con colocar un vaso de vinagre en la heladera, hervir un poco de agua con vinagre para que libere vapor; o poner agua y vinagre en una fuente de horno y calentarla en el interior.
- El vinagre se puede usar para limpiar y remover algunas manchas de la ropa, o pegotes muy agarrados.
- Es un ingrediente natural y efectivo que permite remover el sarro acumulado y limpiar los restos de cal de las canillas, los termos y las pavas eléctricas.
- Con un chorrito de vinagre se pueden limpiar las hojas de las plantas. Esta técnica protege a las especies verdes de las plagas, los hongos y elimina el polvo.
- El vinagre también se puede usar para limpiar y desinfectar frutas o verduras, siempre que sea vinagre de alimentos apto para consumo y no vinagre de limpieza.