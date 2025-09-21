Además, siempre quedan algunos restos de comida que favorecen la proliferación de microorganismos. Lo mismo pasa con los gérmenes que andan por el aire. Continúa leyendo para descubrir cómo puedes limpiar el vaso del cepillo de dientes con un truco y un ingrediente.

Paso a paso: cómo limpiar y desinfectar el vaso del cepillo de dientes

Antes de realizar una limpieza y desinfección profunda, lo mejor es limpiar el vaso del cepillo de dientes con agua caliente, una esponja y detergente. Otra opción es desinfectarlo con vinagre de limpieza y agua.

Coloca partes iguales de agua y vinagre en el vaso del cepillo y deja que el ingrediente actúe por unos 20 minutos. Retira el vinagre y refriega con un cepillo o esponja vieja. Vuelve a enjuagar y seca el vaso con una servilleta seca y limpia.

lavamanos sucio Realiza este procedimiento una vez por semana y evita que se acumule agua en el vaso del cepillo.

También se puede desinfectar el cepillo de dientes, con productos dentales específicos como colutorio. El cepillo debe permanecer sumergido en este líquido por unos 2 minutos. Si no tienes colutorio, el vinagre también puede servir para eliminar la mugre de las cerdas del cepillo y la parte inferior.

¿Qué otras cosas de la casa puedo limpiar con vinagre?

vinagre blanco El vinagre es barato, efectivo y seguro para limpiar en el hogar.