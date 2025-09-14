Un truco casero facilísimo: cómo limpiar los lampazos de casa y dejarlos impecables

Probablemente, nunca pensaste en limpiar el lampazo o las escobas. Estos elementos juntan muchísima mugre, sin importar cuántas veces los usamos para desinfectar el hogar y los sumergimos en elementos de limpieza.

Es importante limpiar el lampazo para eliminar los malos olores, la acumulación de tierra, las bacterias y toda sustancia que puede estar en contacto con los miembros del hogar. La contaminación de este tipo puede generar problemas respiratorios, estornudos, alergias y favorecer el desarrollo de algunos microorganismos, sobre todo si está húmedo.

Pero, no solo es una cuestión de salud. Los lampazos o trapos sucios arruinan la imagen general del hogar. Además, los elementos de limpieza en buen estado duran mucho más tiempo, limpian mejor, no volvemos a refregar mugre vieja y nos brindan resultados siempre impecables.

Paso a paso: el truco casero para limpiar y desinfectar los lampazos

Para realizar este truco casero y limpiar uno por uno los lampazos del hogar, vas a necesitar dos ingredientes: agua caliente y vinagre de alcohol. También puedes colocar un poco de detergente de platos o jabón líquido.

lampazo Realiza este truco casero con vinagre por lo menos una vez al mes.

Para comenzar con este truco casero, coloca en un balde agua caliente pero no hirviendo. Añade un vaso de vinagre y un vaso de detergente líquido. Mezcla bien todos los ingredientes. Introduce el lampazo y déjalo reposar por una hora. Enjuaga el lampazo, sumérgelo nuevamente y enjuágalo otra vez. Repite este proceso hasta que el agua del balde esté muy oscura y el lampazo más blanco. Luego de limpiar el lampazo, déjalo secar en un ambiente ventilado o al aire libre para eliminar los restos de humedad.

Así de sencillo y con un truco casero natural, puedes limpiar los lampazos o trapeadores del hogar y dejarlos impecables. Para seguir mejor el paso a paso de este truco, puedes observar el tutorial de "A la cocina con Jacobina".

¿Qué otras cosas puedo limpiar con vinagre?

vinagre blanco El vinagre es un ingrediente natural, efectivo y con múltiples usos en el hogar.