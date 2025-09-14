Un truco casero facilísimo: cómo limpiar los lampazos de casa y dejarlos impecables

Probablemente, nunca pensaste en limpiar el lampazo o las escobas. Estos elementos juntan muchísima mugre, sin importar cuántas veces los usamos para desinfectar el hogar y los sumergimos en elementos de limpieza.
Es importante limpiar el lampazo para eliminar los malos olores, la acumulación de tierra, las bacterias y toda sustancia que puede estar en contacto con los miembros del hogar. La contaminación de este tipo puede generar problemas respiratorios, estornudos, alergias y favorecer el desarrollo de algunos microorganismos, sobre todo si está húmedo.
Pero, no solo es una cuestión de salud. Los lampazos o trapos sucios arruinan la imagen general del hogar. Además, los elementos de limpieza en buen estado duran mucho más tiempo, limpian mejor, no volvemos a refregar mugre vieja y nos brindan resultados siempre impecables.
Paso a paso: el truco casero para limpiar y desinfectar los lampazos
Para realizar este truco casero y limpiar uno por uno los lampazos del hogar, vas a necesitar dos ingredientes: agua caliente y vinagre de alcohol. También puedes colocar un poco de detergente de platos o jabón líquido.
lampazo
Realiza este truco casero con vinagre por lo menos una vez al mes.
- Para comenzar con este truco casero, coloca en un balde agua caliente pero no hirviendo. Añade un vaso de vinagre y un vaso de detergente líquido. Mezcla bien todos los ingredientes.
- Introduce el lampazo y déjalo reposar por una hora.
- Enjuaga el lampazo, sumérgelo nuevamente y enjuágalo otra vez. Repite este proceso hasta que el agua del balde esté muy oscura y el lampazo más blanco.
- Luego de limpiar el lampazo, déjalo secar en un ambiente ventilado o al aire libre para eliminar los restos de humedad.
Así de sencillo y con un truco casero natural, puedes limpiar los lampazos o trapeadores del hogar y dejarlos impecables. Para seguir mejor el paso a paso de este truco, puedes observar el tutorial de "A la cocina con Jacobina".
¿Qué otras cosas puedo limpiar con vinagre?
vinagre blanco
El vinagre es un ingrediente natural, efectivo y con múltiples usos en el hogar.
- El vinagre sirve para destapar cañerías o tuberías del hogar y ablandar los restos de sarro o jabón.
- Puedes usar vinagre para lavar los pisos y las ventanas de casa.
- El vinagre es muy bueno para ablandar y limpiar el excremento de paloma de las ventanillas del auto.
- Finalmente, puedes usar vinagre para remover los restos de pegamento o pegotes de comida en las superficies.