Inicio Sociedad Truco casero
Con dos ingredientes

Un truco casero facilísimo: cómo limpiar los lampazos de casa y dejarlos impecables

Los lampazos, trapeadores, trapos, rejillas y todo lo que usamos para limpiar el hogar suele estar lleno de mugre, pelos, pegotes y tierra

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Un truco para limpiar y mantener los elementos de desinfección siempre impecables. 

Un truco para limpiar y mantener los elementos de desinfección siempre impecables. 

Un truco casero es una técnica o herramienta de casa que se utiliza para limpiar, desinfectar, desengrasar, arreglar y recuperar objetos del hogar. Los trucos caseros, sin importar el ámbito en que se empleen, suelen ser económicos, sencillos y por lo general se realizan con ingredientes cotidianos que siempre tenemos a mano.

Hoy te voy a compartir un truco casero de limpieza perfecto para eliminar la suciedad, los gérmenes, los restos de polvo y los pegotes del lampazo. Es básicamente un truco casero para limpiar y elemento destinado a la limpieza del hogar.

limpiar lampazo
Si no limpiamos los lampazos y trapos de limpieza, siempre estamos removiendo la misma mugre en las superficies.&nbsp;

Si no limpiamos los lampazos y trapos de limpieza, siempre estamos removiendo la misma mugre en las superficies.

Probablemente, nunca pensaste en limpiar el lampazo o las escobas. Estos elementos juntan muchísima mugre, sin importar cuántas veces los usamos para desinfectar el hogar y los sumergimos en elementos de limpieza.

Es importante limpiar el lampazo para eliminar los malos olores, la acumulación de tierra, las bacterias y toda sustancia que puede estar en contacto con los miembros del hogar. La contaminación de este tipo puede generar problemas respiratorios, estornudos, alergias y favorecer el desarrollo de algunos microorganismos, sobre todo si está húmedo.

Pero, no solo es una cuestión de salud. Los lampazos o trapos sucios arruinan la imagen general del hogar. Además, los elementos de limpieza en buen estado duran mucho más tiempo, limpian mejor, no volvemos a refregar mugre vieja y nos brindan resultados siempre impecables.

Paso a paso: el truco casero para limpiar y desinfectar los lampazos

Para realizar este truco casero y limpiar uno por uno los lampazos del hogar, vas a necesitar dos ingredientes: agua caliente y vinagre de alcohol. También puedes colocar un poco de detergente de platos o jabón líquido.

lampazo
Realiza este truco casero con vinagre por lo menos una vez al mes.&nbsp;

Realiza este truco casero con vinagre por lo menos una vez al mes.

  1. Para comenzar con este truco casero, coloca en un balde agua caliente pero no hirviendo. Añade un vaso de vinagre y un vaso de detergente líquido. Mezcla bien todos los ingredientes.
  2. Introduce el lampazo y déjalo reposar por una hora.
  3. Enjuaga el lampazo, sumérgelo nuevamente y enjuágalo otra vez. Repite este proceso hasta que el agua del balde esté muy oscura y el lampazo más blanco.
  4. Luego de limpiar el lampazo, déjalo secar en un ambiente ventilado o al aire libre para eliminar los restos de humedad.

Así de sencillo y con un truco casero natural, puedes limpiar los lampazos o trapeadores del hogar y dejarlos impecables. Para seguir mejor el paso a paso de este truco, puedes observar el tutorial de "A la cocina con Jacobina".

¿Qué otras cosas puedo limpiar con vinagre?

vinagre blanco
El vinagre es un ingrediente natural, efectivo y con m&uacute;ltiples usos en el hogar.&nbsp;

El vinagre es un ingrediente natural, efectivo y con múltiples usos en el hogar.

  • El vinagre sirve para destapar cañerías o tuberías del hogar y ablandar los restos de sarro o jabón.
  • Puedes usar vinagre para lavar los pisos y las ventanas de casa.
  • El vinagre es muy bueno para ablandar y limpiar el excremento de paloma de las ventanillas del auto.
  • Finalmente, puedes usar vinagre para remover los restos de pegamento o pegotes de comida en las superficies.

Temas relacionados:

Te puede interesar