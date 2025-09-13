Inicio Sociedad cuchillo
Cómo recuperar el filo de tus cuchillos con papel aluminio: el truco que no falla

El uso o mal uso de un cuchillo puede desgastar su filo. Por eso, en esta sección te contamos un truco útil con papel aluminio para afilarlo en segundos

Martina Baiardi
Martina Baiardi
Contar con cuchillos bien afilados es fundamental para quien cocina. Sin embargo, con el uso frecuente, el filo tiende a desgastarse y dificulta las tareas más simples. Aunque existen piedras de afilar o afiladores profesionales, hay un truco que llama la atención por su practicidad: usar papel aluminio.

¿Tus cuchillos ya no cortan como antes? Lo cierto es que con el uso diario, es normal que pierdan filo y se vuelvan poco precisos. Pero no te preocupes. Este truco solucionará este problema. A continuación, te contamos cómo afilarlos con papel aluminio.

El truco casero con papel aluminio que deja los cuchillos como nuevos

Con el tiempo y el uso frecuente o hasta el mal uso, los cuchillos se desgastan. Cortar ciertas carnes o verduras, por ejemplo, puede hacer que pierdan su filo original. Si bien hay afiladores profesionales o piedras especiales para restaurarlos, muchos optan por soluciones caseras, efectivas y al alcance de todos.

usar cuchillo
Si vas a cortar carne o verdura y te das cuenta de que el cuchillo no corta, tranquilo/a, no corras a comprar o usar otra. En simples pasos puedes solucionarlo.

Este truco se ha vuelto popular por su simplicidad y eficacia, y no requiere herramientas especiales ni conocimientos técnicos. El papel aluminio, gracias a su textura delgada, pero resistente, actúa como una superficie abrasiva que ayuda a restaurar el filo. Al ser un material accesible y económico que, gracias a su textura y resistencia, al deslizar el filo repetidamente sobre el papel, se genera una leve fricción que ayuda a corregir el desgaste superficial del acero.

El paso a paso para afilar cuchillos con papel aluminio es bastante sencillo, pero debes ser muy cuidadoso/a.

Primero toma una hoja de papel aluminio y dóblala varias veces hasta formar un rectángulo o cuadrado de varias capas. Colócala sobre una superficie firme como una mesa o tabla de cortar.

Ahora, pasa el cuchillo repetidamente sobre el papel, como si estuvieras cortándolo. Se recomienda hacerlo unas 10 a 15 veces por cada lado del filo. Por último, prueba el cuchillo cortando un tomate o una hoja de papel: si el corte es limpio, el filo está recuperado.

afilar cuchillo con papel aluminio (1)
Con tan solo unos retazos de papel aluminio podrás afilar tu cuchillo en menos de 5 minutos.

Antes de que te preguntes cómo es que este truco funciona, te lo respondemos. El papel aluminio tiene una estructura que, al cortarla repetidamente, genera fricción sobre el filo de las cuchillas, ayudando a alinear y afilar sus bordes.

Ventajas de este truco

  • Es económico, ya que solo necesitas papel aluminio.
  • Es rápido, porque en pocos minutos podés mejorar el filo.
  • Es seguro, siempre y cuando se haga con cuidado y el cuchillo no esté excesivamente desgastado.

Es importante destacar que este truco funciona para recuperar el filo de forma rápida, pero no reemplaza un afilado profesional. Si el cuchillo está muy dañado o mellado, lo mejor es llevarlo a un especialista o utilizar piedras de afilar.

