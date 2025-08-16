Inicio Sociedad Tijera
Cómo recuperar el filo de tus tijeras con papel aluminio: el truco fácil y efectivo

El uso o mal uso de la tijera puede desgastar su filo. Por eso, en esta sección te contamos un truco útil con papel aluminio para afilarla en segundos

Por Martina Baiardi [email protected]
Si notas que tu tijera ya no corta bien papeles, telas o hilos, es común pensar en cambiarla por una nueva. Sin embargo, existe un truco casero que te permite darle una “segunda vida” y recuperar su filo al instante de aplicarlo.

¿Tus tijeras ya no cortan como antes? Lo cierto es que con el uso diario, es normal que las hojas pierdan filo y se vuelvan poco precisas. Pero no te preocupes. Este truco solucionará este problema. A continuación, te contamos cómo afilarlas con papel aluminio.

El truco casero con papel aluminio que deja las tejeras como nuevas

Con el tiempo y el uso frecuente, las cuchillas de las tijeras se desgastan. Cortar materiales como tela gruesa, cartón, plástico o incluso papel puede hacer que pierdan su filo original. Si bien hay afiladores profesionales o piedras especiales para restaurarlas, muchos optan por soluciones caseras, efectivas y al alcance de todos.

Este truco se ha vuelto popular por su simplicidad y eficacia, y no requiere herramientas especiales ni conocimientos técnicos. El papel aluminio, gracias a su textura delgada, pero resistente, actúa como una superficie abrasiva que ayuda a restaurar el filo de las tijeras. Para ello necesitarás disponer de un trozo de papel aluminio (de unos 30-40 cm de largo) y claramente, las tijeras desafiladas que querés recuperar.

El paso a paso es sencillo, pero hay que tener cuidado al hacerlo. Primero doblá el papel aluminio varias veces entre 4 y 6 capas formando una tira gruesa. Con las tijeras que querés afilar, cortá tiras del aluminio, de principio a fin. Ahora repetí el corte entre 10 y 20 veces, asegurándote de usar toda la hoja de las tijeras, no solo la punta.

Al finalizar, limpia las hojas con un paño seco o húmedo para eliminar restos metálicos. ¡Y listo! En segundos notarás que las tijeras vuelven a cortar con mayor precisión, como si fueran nuevas.

Antes de que te preguntes cómo es que este truco funciona, te lo respondemos. El papel aluminio tiene una estructura que, al cortarla repetidamente, genera fricción sobre el filo de las cuchillas, ayudando a alinear y afilar sus bordes. Si bien no reemplaza un afilado profesional, es una solución práctica para el uso cotidiano.

Otros consejos para tener en cuenta

  • Este truco también puede usarse con tijeras de cocina, escolares o de costura.
  • No lo apliques en tijeras dentadas o especiales como las de podar, ya que requieren métodos específicos.
  • Si tus tijeras siguen sin cortar bien después del truco, es posible que el desgaste sea muy profundo y necesiten un afilado profesional.

