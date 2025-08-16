Cómo recuperar el filo de tus tijeras con papel aluminio: el truco fácil y efectivo

tijera Si vas a cortar un papel o cartón y te das cuenta que la tijera no corta, tranquilo/a, no corras a comprar o usar otra. En simples pasos puedes solucionarlo

Este truco se ha vuelto popular por su simplicidad y eficacia, y no requiere herramientas especiales ni conocimientos técnicos. El papel aluminio, gracias a su textura delgada, pero resistente, actúa como una superficie abrasiva que ayuda a restaurar el filo de las tijeras. Para ello necesitarás disponer de un trozo de papel aluminio (de unos 30-40 cm de largo) y claramente, las tijeras desafiladas que querés recuperar.

El paso a paso es sencillo, pero hay que tener cuidado al hacerlo. Primero doblá el papel aluminio varias veces entre 4 y 6 capas formando una tira gruesa. Con las tijeras que querés afilar, cortá tiras del aluminio, de principio a fin. Ahora repetí el corte entre 10 y 20 veces, asegurándote de usar toda la hoja de las tijeras, no solo la punta.

tijera con papel aluminio Con tan solo unos retazos de papel aluminio podrás afilar tu tijera en menos de 5 minutos

Al finalizar, limpia las hojas con un paño seco o húmedo para eliminar restos metálicos. ¡Y listo! En segundos notarás que las tijeras vuelven a cortar con mayor precisión, como si fueran nuevas.

Antes de que te preguntes cómo es que este truco funciona, te lo respondemos. El papel aluminio tiene una estructura que, al cortarla repetidamente, genera fricción sobre el filo de las cuchillas, ayudando a alinear y afilar sus bordes. Si bien no reemplaza un afilado profesional, es una solución práctica para el uso cotidiano.

Otros consejos para tener en cuenta