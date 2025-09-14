Colocar café molido en las ventanas de casa: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Por qué se recomienda colocar café molido en las ventanas de casa

Si bien colocar café molido en las ventanas de casa se relaciona habitualmente con varios rituales, lo que muchas personas no saben es que esta también es una manera efectiva de alejar a las plagas de casa.

Sucede que los compuestos del café molido son desagradables para muchos insectos que, sobre todo, aparecen en casa en los días de mayor humedad y calor.

En concreto, la cafeína es uno de los más importantes, ya que es un elemento que altera y afecta el sistema nervioso de diversas plagas.

El fuerte aroma del café molido también es una de las razones por las que repela a los insectos. Este olor es percibido como una amenaza, y muchas especies prefieren alejarse de áreas con la presencia del mismo.

Como si todo esto fuera poco, los aceites esenciales presentes en el café molido dificultan la capacidad de los insectos para detectar alimentos o moverse con normalidad.

plagas, cucarachas Las cucarachas pueden ser espantadas con el uso del café molido.

Si implementas este truco casero en casa, estarás ahorrando frente a los costosos tratamientos y elementos químicos que abundan, y el resultado será más que efectivo: algunas plagas se alejarán, mientras otras morirán en el intento de entrar a tu casa.

Una por una: las plagas que más detestan al café molido