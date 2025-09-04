Ni en bolsas de tela ni en frascos: el lugar donde debes guardar el café para que no pierda aroma y sabor

café Así debes guardar el café para conservar su aroma y sabor.

Para desarrollar esta técnica, primero debemos fraccionar los granos de café y después guardarlos en pequeñas bolsas de envasado al vacío, evitando así que se genere condensación y que el producto se humedezca.

Entonces, cada vez que nos plazca beber una infusión, habrá que descongelar una de las bolsas, sacar los granos y volcarlos en la taza para preparar el café.

frasco café Este truco nos ayudará a beber una infusión deliciosa cada vez que nos plazca.

En este sentido, los expertos aseguran que el café mantendrá todas sus propiedades ya que lo estaremos protegiendo de distintos factores que alteran el sabor y el aroma, como por ejemplo el oxígeno.

Los especialistas señalan que los granos comienzan a oxidarse por el oxígeno, dando como resultado una infusión “plana y con sabores acartonados”. Por este motivo, es de vital importancia el uso de un envase al vacío para guardar el café en el congelador o freezer.

Lo único a considerar en este truco es que el café no debe compartir espacio con alimentos de fuerte olor, como la cebolla o el ajo. Caso contrario, los granos pueden absorber el olor y alterar el sabor de una futura infusión.