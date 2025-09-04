Inicio Sociedad Café
Cocina

Ni en bolsas de tela ni en frascos: el lugar donde debes guardar el café para que no pierda aroma y sabor

Si acostumbras a consumir café todos los días, puedes conservarlo de una manera efectiva para que el grano no pierda sus propiedades

Walter Vasquez
Por Walter Vasquez [email protected]
Aprende a conservar el café para que no pierda sus propiedades.

Aprende a conservar el café para que no pierda sus propiedades.

El café, reconocido por sus beneficios para la salud, es una de las infusiones más populares en gran parte del mundo. Su inconfundible aroma y su intenso sabor depende, generalmente, de la buena conservación de los granos. Si acostumbras a comprar este producto, debes conocer este truco para almacenarlo en un lugar específico de la cocina.

Pocos lo saben: el truco para guardar el café y conservar su aroma y su sabor

Es habitual comprar café y dejarlo en su envase original para que mantenga sus propiedades o bien volcarlo en una bolsa de tela para luego guardarlo en la alacena. Si bien estos métodos son efectivos, con el paso de las semanas el grano comenzará a perder sabor y aroma, haciendo que la infusión no sea tan deliciosa como antes.

En este sentido, los expertos de 'Café delirante' recomiendan probar un método infalible para evitar almacenar los granos en frascos o bolsas de tela: congelar el café. Los profesionales señalan que este es un truco antiguo y efectivo que consiste en conservar el producto a muy baja temperatura, fuera del alcance de la luz y del calor.

café
As&iacute; debes guardar el caf&eacute; para conservar su aroma y sabor.

Así debes guardar el café para conservar su aroma y sabor.

Para desarrollar esta técnica, primero debemos fraccionar los granos de café y después guardarlos en pequeñas bolsas de envasado al vacío, evitando así que se genere condensación y que el producto se humedezca.

Entonces, cada vez que nos plazca beber una infusión, habrá que descongelar una de las bolsas, sacar los granos y volcarlos en la taza para preparar el café.

frasco café
Este truco nos ayudar&aacute; a beber una infusi&oacute;n deliciosa cada vez que nos plazca.

Este truco nos ayudará a beber una infusión deliciosa cada vez que nos plazca.

En este sentido, los expertos aseguran que el café mantendrá todas sus propiedades ya que lo estaremos protegiendo de distintos factores que alteran el sabor y el aroma, como por ejemplo el oxígeno.

Los especialistas señalan que los granos comienzan a oxidarse por el oxígeno, dando como resultado una infusión “plana y con sabores acartonados”. Por este motivo, es de vital importancia el uso de un envase al vacío para guardar el café en el congelador o freezer.

Lo único a considerar en este truco es que el café no debe compartir espacio con alimentos de fuerte olor, como la cebolla o el ajo. Caso contrario, los granos pueden absorber el olor y alterar el sabor de una futura infusión.

Temas relacionados:

Te puede interesar