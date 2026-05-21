Por qué el "Carlito" se llama así: el icónico sandwich que cumplió 73 años y sigue conquistando generaciones

receta tostado de jamón y queso 1.jpg El famoso "Carlito", un tostado tradicional rosarino que fue declarado patrimonio cultural. Imagen ilustrativa.

Con el paso de los años, el sándwich trascendió las fronteras de Rosario y ganó popularidad en distintas partes del país. Su importancia cultural quedó reflejada en 2014, cuando el Concejo Municipal lo declaró patrimonio cultural de la ciudad.

"Carlito", el origen del nombre y la receta que sigue vigente desde hace más de 70 años

Aunque la fecha exacta de creación aún se debate (algunas versiones la ubican a fines de 1953), la historia coincide en que Rubén Ramírez desarrolló la receta mientras trabajaba en “Cachito”. Según el relato más difundido, el creador untó manteca en panes de miga, agregó queso, jamón y kétchup, y luego tostó el sándwich hasta alcanzar el equilibrio justo entre textura y sabor.

El origen del nombre también dio lugar a distintas interpretaciones. Algunas versiones sostienen que Ramírez pensaba llamar “Carlito” a un futuro hijo, mientras que otras aseguran que se trató de un homenaje a Carlos Gardel.

receta tostado de jamón y queso.jpg Un "Carlito" y un café con leche, desayuno riquísimo a lo largo y ancho del país. Imagen ilustrativa.

Incluso la tostadora utilizada para preparar este clásico rosarino adoptó una denominación propia: “Carlitera”.

Cómo preparar el famoso "Carlito" que luce en la mesa de bares de todo el país

La receta original mantiene ingredientes simples y accesibles:

Pan de sándwich de miga

Jamón cocido, queso (preferentemente mozzarella cortada para sándwich)

Kétchup

Manteca

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La preparación consiste en untar manteca en ambas caras del pan, sumar queso, kétchup, jamón y otra capa de queso, cerrar el sándwich y tostarlo durante unos 10 minutos hasta que quede dorado. Tradicionalmente se sirve caliente y cortado en triángulos.

Como no podía ser de otra manera, el "Carlito" fue adoptando diferentes formas de acuerdo a la identidad cultural de las regiones y provincias. En algunos sitios se le agrega tomate y lechuga, por ejemplo, y sigue conservando el nombre. En diversos restaurantes y bares también se sirve con un acompañamiento de papas fritas.