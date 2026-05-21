Después de traer de vuelta de la extinción al lobo terrible, una empresa quiere hacer lo mismo con el dodo

Los científicos trasladaron embriones de aves a estos recipientes poco después de la puesta, añadiendo calcio para simular las condiciones naturales de desarrollo de un ave.

huevos Los huevos artificiales podrían ser una herramienta útil para conseguir la de-extinción de diferentes especies.

Recipientes para la de-extinción

La escala del proyecto contempla el desafío de revivir especies con dimensiones muy superiores a las actuales. Los creadores explicaron que ningún ser vivo actual posee la capacidad física para albergar el embrión de un moa gigante, cuyo huevo superaba ochenta veces el tamaño del de una gallina.

Por este motivo, la creación de soportes externos resulta indispensable para el avance de estas investigaciones.

Los ejemplares nacidos en este experimento formarán parte de una granja de cuidado. El plan de trabajo incluye pruebas próximas con embriones de emú y avestruz para verificar la viabilidad en estructuras de mayor volumen.

La firma evitó publicar datos precisos sobre el porcentaje de éxito de los nacimientos, un hecho que generó dudas en la comunidad científica externa.

pollito En total fueron 26 los polluelos que nacieron luego de gestarse en huevos artificiales.

Críticas

El anuncio provocó diversas reacciones entre los especialistas en conservación. Algunos investigadores calificaron los trabajos como ciencia de fantasía orientada a la captación de atención mediática.

La entidad privada ya generó polémica en oportunidades anteriores, luego de anunciar el nacimiento de tres ejemplares de lobo terrible modificados genéticamente y el desarrollo de ratones con rasgos de mamut.

Embed - World’s Most Advanced Artificial Egg Hatches Chicks

El debate ético permanece abierto respecto al destino de los recursos económicos y tecnológicos. Diversos expertos señalaron la importancia de priorizar la protección de los animales vivos que sufren amenazas reales en la actualidad.

Asimismo, manifestaron preocupación por el bienestar de los seres recuperados y la ausencia de hábitats naturales adecuados para su supervivencia.