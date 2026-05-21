No tires la caja de la pizza porque es un tesoro: para qué sirven y cómo reutilizarlas

Cuando vamos a comprar algo para comer y buscamos rico la pizza suele ser la mejor opción. Pero a veces no tenemos en cuenta que algunas cosas que desechamos pueden ser usadas nuevamente. Requiere práctica acordarse, pero es bueno saber que todo puede reutilizarse siempre y cuando sea útil y seguro. Así sucede con las cajas de las pizzas, asi que si las reciclas podrías tener un tesoro debido a que:

Son versátiles y fáciles de manipular

Evitas generar más residuos

Si están en buen estado, las posibilidades de reutilziarlas son muchas.

Ahorras dinero en organizadores

Puedes personalizarlas a tu gusto

Ayudan a mantener el orden en armarios, escritorios y estanterías

caja de pizza reciclada Estas son las opciones más prácticas para reutilizar una caja de pizza. Fuente Los Andes

Reciclaje: cómo convertir tu caja de pizza en un tesoro

Si la caja de la pizza no está muy excedida de grasa, podés convertirla en dos tesoros diferentes. Primero, si compraste más de una pizza una de las mejores opciones es crear una bandera liviana y funcional para transportar objetos livianos o apoyar algún objeto que consideres necesario.

También podés usarlas como base para manualidades o escritorio, es decir, usa las cajas de pizza como base rígda para tus trabajos escolares, de manualidad o incluso podés usarla como soporte de tu computadora siempre y cuando esté limpia. Podés decorarlas con algún tipo de papel que te guste y guardar en ella objetos que desees.