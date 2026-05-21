No tires la caja de la pizza porque es un tesoro: para qué sirven y cómo reutilizarlas

Si eres de los que guarda cajas de la pizza in saber muy bien para qué, tenemos una buena noticia: podrías estar guardando un verdadero tesoro para la casa. Con un poco de creatividad y materiales simples, estas cajas se pueden reciclar y reutilizar para mantener cualquier espacio limpio, organizado y hasta decorado.
Las cajas de la pizza suelen ser un elemento común en muchos hogares cuando se pide comida o delivery, pero muchas veces son incómodas para tirar a la basura en el momento y algunas personas deciden guardarlas. ¿Qué tal si las conviertes en algo útil? Con esta gran idea de reciclaje, podrás transformar esas cajas en un objeto práctico para la casa.
¿Por qué reutilizar una caja de pizza?
Cuando vamos a comprar algo para comer y buscamos rico la pizza suele ser la mejor opción. Pero a veces no tenemos en cuenta que algunas cosas que desechamos pueden ser usadas nuevamente. Requiere práctica acordarse, pero es bueno saber que todo puede reutilizarse siempre y cuando sea útil y seguro. Así sucede con las cajas de las pizzas, asi que si las reciclas podrías tener un tesoro debido a que:
- Son versátiles y fáciles de manipular
- Evitas generar más residuos
- Si están en buen estado, las posibilidades de reutilziarlas son muchas.
- Ahorras dinero en organizadores
- Puedes personalizarlas a tu gusto
- Ayudan a mantener el orden en armarios, escritorios y estanterías
Reciclaje: cómo convertir tu caja de pizza en un tesoro
Si la caja de la pizza no está muy excedida de grasa, podés convertirla en dos tesoros diferentes. Primero, si compraste más de una pizza una de las mejores opciones es crear una bandera liviana y funcional para transportar objetos livianos o apoyar algún objeto que consideres necesario.
También podés usarlas como base para manualidades o escritorio, es decir, usa las cajas de pizza como base rígda para tus trabajos escolares, de manualidad o incluso podés usarla como soporte de tu computadora siempre y cuando esté limpia. Podés decorarlas con algún tipo de papel que te guste y guardar en ella objetos que desees.