Quien tiene cajas de zapatos vacías en su casa tiene un tesoro: por qué y para qué usarlas

Paso a paso:

Corta la caja en compartimentos del tamaño deseado. Forra con papel decorativo o tela adhesiva. Coloca dentro del cajón como separadores.

Caja decorativa para documentos o papelería: Perfecta para mantener en orden tu escritorio o estantería.

Caja de zapatos vacia cómo reutilizarla con ideas para el hogar (1).jpg

Paso a paso:

Forra la caja con papel kraft, papel contact o retazos de tela. Etiqueta el frente con el contenido: “facturas”, “notas”, “cartas”. Añade divisiones internas si lo necesitas.

Estante colgante con cajas: Crea una mini estantería en la pared sin gastar dinero.

Paso a paso:

Usa varias cajas del mismo tamaño. Refuerza el interior con cartón grueso si lo deseas. Decora por fuera. Pégalas entre sí con silicona caliente y fíjalas a la pared con tornillos o ganchos resistentes.

Almacenamiento vertical para zapatos o juguetes: Una gran solución para pasillos, cuartos infantiles o armarios.

Caja de zapatos vacia cómo reutilizarla con ideas para el hogar (2).jpg

Paso a paso:

Apila varias cajas una sobre otra (máximo 4 para estabilidad). Decora cada una con un color o diseño diferente. Coloca etiquetas según el contenido: “juguetes”, “zapatillas”, “herramientas”.

Consejo extra: Cómo reforzar una caja para que dure más

Si quieres que tus cajas recicladas tengan más vida útil: añade cartón grueso en la base interna, luego refuerza las esquinas con cinta de embalaje o cinta decorativa. Además, evita almacenar cosas pesadas si no está reforzada.

Convertir cajas de zapatos en organizadores no solo es útil: también es una excelente forma de decorar tu casa con estilo personal y sostenible. Puedes hacer que cada caja combine con la paleta de colores de tu hogar, usar materiales reciclados o incluso involucrar a los niños en el proceso creativo.