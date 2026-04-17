Si tenés remolacha en casa, tenés un tesoro en tus manos: cómo reutilizar sus hojas y tallo

remolacha (1) Los tallos y las hojas de la remolacha pueden tener una "segunda vida" antes de tirarlas.

Por qué las hojas y el tallo de la remolacha son un tesoro

Las hojas y tallos de la remolacha son ricas en hierro, calcio y vitamina A

son ricas en hierro, calcio y vitamina A Aportan fibra y antioxidantes

Son una forma directa de ahorrar dinero porque aprovechás toda la verdura

Reducís desperdicio

Reciclaje: cómo reutilizar las hojas y el tallo de la remolacha

Las hojas y los tallos de la remolacha son una parte totalmente aprovechable de la verdura y tienen múltiples usos en la cocina diaria. Lejos de ser un descarte, pueden convertirse en protagonistas de distintas preparaciones por su sabor y valor nutricional.

tallo de remolacha Pickles con tallo de remolacha.

En primer lugar, las hojas de la remolacha pueden utilizarse de forma muy similar a la espinaca o la acelga. Una de las maneras más comunes es saltearlas con un poco de ajo y aceite, logrando una guarnición rápida, saludable y llena de sabor. También son ideales para incorporar en tartas, empanadas o tortillas, donde aportan un color intenso y una textura suave.

Por otro lado, los tallos, que suelen ser más firmes, requieren una cocción un poco más prolongada. Se pueden cortar en trozos pequeños y agregarlos a salteados, sopas o guisos, pickle donde aportan un toque crujiente y un sabor ligeramente dulce. Incluso pueden utilizarse en revueltos o mezclados con otras verduras.

Otra opción muy buena es aprovechar tanto hojas como tallos para preparar caldos caseros. En lugar de tirarlos, se pueden hervir junto a otras verduras para crear una base rica en nutrientes y sabor. También pueden formar parte de licuados verdes o pestos, combinados con frutos secos, aceite y algún toque cítrico.