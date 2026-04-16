Quien tiene un puerto de USB en su computadora tiene un tesoro: por qué y para qué sirve

El puerto USB de la computadora es mucho más que una simple entrada. Quien lo utiliza, descubre una serie de funciones que le permite conectar dispositivos a un ordenador u otro aparato electrónico. Es una interfaz universal que permite transferir datos entre dispositivos y también puede utilizarse para cargarlos que, desde su creación en la década del 90, revolucionó la manera de usar la tecnología, aunque pocas personas saben darle un uso práctico.

usb computadora (1) El puerto USB se encuentra en todas las computadoras modernas.

Los usos que transforman el puerto USB de la computadora en una herramienta poderosa

Aunque muchos lo asocian solo con los pendrives, el puerto USB tiene muchísimas funciones que lo convierten en un verdadero “tesoro tecnológico”. Primero que nada, es ideal para transferir datos en segundos: podés copiar fotos, videos, documentos y programas desde un dispositivo a otro de forma rápida, fácil y segura.