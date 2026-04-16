Actualmente, casi todas las computadoras cuentan con al menos un puerto USB, pero no todos los usuarios saben realmente todo lo que pueden hacer con él. Ese pequeño conector puede convertirse en una verdadera herramienta multifunción dentro de la casa, por eso, quien lo tiene, tiene un verdadero tesoro poco explotado.
Quien tiene un puerto de USB en su computadora tiene un tesoro: por qué y para qué sirve
Si tu computadora tiene un puerto USB disponible, estás frente a un tesoro que muchos desconocen. Te contamos cómo puedes sacarle el máximo provecho
El puerto USB de la computadora es mucho más que una simple entrada. Quien lo utiliza, descubre una serie de funciones que le permite conectar dispositivos a un ordenador u otro aparato electrónico. Es una interfaz universal que permite transferir datos entre dispositivos y también puede utilizarse para cargarlos que, desde su creación en la década del 90, revolucionó la manera de usar la tecnología, aunque pocas personas saben darle un uso práctico.
Los usos que transforman el puerto USB de la computadora en una herramienta poderosa
Aunque muchos lo asocian solo con los pendrives, el puerto USB tiene muchísimas funciones que lo convierten en un verdadero “tesoro tecnológico”. Primero que nada, es ideal para transferir datos en segundos: podés copiar fotos, videos, documentos y programas desde un dispositivo a otro de forma rápida, fácil y segura.
Podés cargar dispositivos como celulares, tablets, auriculares y hasta relojes inteligentes directamente desde tu computadora, siempre y cuando esta esté con carga en su batería. Permite conectar accesorios como teclados o mouse por fuera de la computadora e incluso impresoras, parlantes, cámaras web y joysticks funcionan gracias al USB.
Con discos externos o memorias USB, podés guardar grandes cantidades de información sin ocupar espacio interno ampliándolo considerablemente. Además, existen adaptadores USB que permiten tener internet o conexión por cable hasta en equipos que no lo traen.
El puerto USB es universal, fácil de usar y compatible con miles de dispositivos. No necesitas ser experto en computación para aprovecharlo, y resuelve múltiples necesidades con un solo conector. Así mismo, usarlo evita instalaciones complejas, es económico y accesible y por supuesto evoluciona constantemente.