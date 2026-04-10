Si tenés apio en casa, tenés un tesoro en tus manos: cómo reutilizar su tallo

Cada vez son más las personas que descubren que la mayoría de lo que suele terminar en la basura puede convertirse en un recurso muy útil para la casa. Después de cocinar por ejemplo, lo que no deberías tirar es el tallo que forma parte del apio porque son un tesoro.
Cuando se cocina el apio en alguna sopa o puchero se suele usar todo, pero por lo general lo más común es cortarlo y tirar el tallo que lo forma. Sin embargo, esa parte del vegetal concentra gran cantidad de nutrientes, fibra y compuestos antioxidantes que pueden aprovecharse fácilmente.
De hecho, hay muchas de ellas que contienen incluso más fibra que la misma verdura en sí. Pero además de sus beneficios nutricionales, guardar y reutilizar el tallo ayuda a reducir el desperdicio de alimentos, un hábito que busca ponerse en práctica gracias al poder y beneficios del reciclaje.
Por qué el tallo del apio es un tesoro
A diferencia de muchos vegetales, el tallo del apio tiene beneficios completamente desconocidos y únicos, tal cómo:
- Su base contiene tejidos capaces de producir nuevos brotes que con agua y luz, vuelve a crecer en pocos días.
- Aporta profundidad de sabor a caldos, sopas y salsas.
- Incluso los tallos duros sirven si se cocinan.
- Permite aprovechar el 100% de la verdura.
- Es rico en fibra y antioxidantes.
- Tiene bajas calorías siendo ideal para dietas livianas.
- Puede ayudar a la digestión si se hace en infusiones o jugos.
Reciclaje: cómo reutilizar el tallo del apio
El uso más práctico del tallo es que puede regenerarse. Para ello tenés que cortar la base del tallo, ponerla en un frasco con un poco de agua sin cubrirla del todo y dejarla en un lugar con luz natural. Así en menos de una semana empiezan a salir brotes que después podés pasarlo a tierra y tener apio fresco en el jardín de tu casa.
El tallo del apio, como todos saben es además una bomba natural de sabor. Usarlos en caldos y sopas aporta profundidad y aroma, incluso es espectacular para el sofrito junto a cebolla y zanahoria.
También se puede consumir directamente en jugos verdes para aportar frescura y nutrientes al cuerpo siendo detóx si se combina con otras frutas. Así mismo usa su tallo en infusión, es decir, hervido si tienes problemas de digestión.
Por último, corta los tallos en bastones y acompáñalos con hummus o crema de yogur para cuando tengas algún antojo de frituras o algo rico, esto será bajo en calorías y lleno de fibra.