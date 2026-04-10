Si tenés apio en casa, tenés un tesoro en tus manos: cómo reutilizar su tallo

tallo de apio (1) Los tallos del apio pueden tener una "segunda vida" después de cocinarlos.

Por qué el tallo del apio es un tesoro

A diferencia de muchos vegetales, el tallo del apio tiene beneficios completamente desconocidos y únicos, tal cómo:

Su base contiene tejidos capaces de producir nuevos brotes que con agua y luz, vuelve a crecer en pocos días.

Aporta profundidad de sabor a caldos, sopas y salsas.

Incluso los tallos duros sirven si se cocinan.

Permite aprovechar el 100% de la verdura.

Es rico en fibra y antioxidantes.

Tiene bajas calorías siendo ideal para dietas livianas.

Puede ayudar a la digestión si se hace en infusiones o jugos.

Reciclaje: cómo reutilizar el tallo del apio

tallo de apio (2) Lo bueno de su tallo es que es multifuncional, sirve para miles de cosas sin desaprovechar ni un poco de apio.

El uso más práctico del tallo es que puede regenerarse. Para ello tenés que cortar la base del tallo, ponerla en un frasco con un poco de agua sin cubrirla del todo y dejarla en un lugar con luz natural. Así en menos de una semana empiezan a salir brotes que después podés pasarlo a tierra y tener apio fresco en el jardín de tu casa.

El tallo del apio, como todos saben es además una bomba natural de sabor. Usarlos en caldos y sopas aporta profundidad y aroma, incluso es espectacular para el sofrito junto a cebolla y zanahoria.

También se puede consumir directamente en jugos verdes para aportar frescura y nutrientes al cuerpo siendo detóx si se combina con otras frutas. Así mismo usa su tallo en infusión, es decir, hervido si tienes problemas de digestión.

Por último, corta los tallos en bastones y acompáñalos con hummus o crema de yogur para cuando tengas algún antojo de frituras o algo rico, esto será bajo en calorías y lleno de fibra.