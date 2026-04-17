Araña violinista: por qué el pisotón es el error más peligroso que puedes cometer

Si alguien en la casa llega a sufrir una mordedura, es vital contar con el ejemplar para que los especialistas realicen una identificación precisa. Un ejemplar destrozado por un pisotón dificulta el diagnóstico médico.

araña violinista, huevos.jpg Con el pisotón, los huevos de la araña violinista pueden dispersarte por tu casa.

Otro peligro latente al combatir estas plagas de forma violenta es la dispersión de huevos. Si la araña es una hembra cargando un saco vitelino, el impacto del pisotón puede romper la membrana y esparcir decenas de pequeñas crías a lo largo y ancho de tu casa.

Como puedes ver, la presencia de la araña violinista debe tomarse con seriedad y cautela adentro de tu casa. Debes evitar el pisotón y priorizar tu seguridad y la de tu familia.

Formas de eliminar a la araña violinista

Para mantener tu casa segura, los expertos recomiendan métodos de control menos riesgosos: