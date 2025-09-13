¿Cómo leer las etiquetas de café para saber si es de buena calidad?

Cuando no sabemos si un alimento es original, es ultraprocesado, apto para celiacos o bajo en azúcares; toda la información está en las etiquetas. Los productos alimenticios siempre tienen que regirse por las normas y leyes de los distintos organismos nacionales.

Información importante: ¿cómo se leen las etiquetas de café?

Existen dos tipos de café comunes, con enormes diferencias: el café torrado y el café tostado. El tostado es el más natural y puro que se obtiene del grano entero. El torrado es café tostado con azúcar añadida durante el proceso. También existen algunas variedades que no son realmente café y se componen de un polvo con sabor café y jarabe de glucosa.

No es una estafa ni un engaño, todo, absolutamente todo está especificado en las etiquetas. Para diferenciar un café puro de uno torrado o de uno con jarabes y aditivos dulces, es importante aprender a leer las etiquetas. A continuación te dejo algunos puntos clave a tener en cuenta al momento de comprar café y leer las etiquetas.

envase de café El café tostado es mucho más intenso, puro y sabroso.

En primer lugar, siempre hay que leer la fecha de elaboración y vencimiento del café , así como el origen del alimento .

, así como el origen del . Busca en las etiquetas la descripción del alimento . El café puede decir: tostado, torrado o polvo para preparar infusión a base de café y jarabe de glucosa con colorante. Enter estas tres especificaciones está la diferencia principal del alimento .

la descripción del . El puede decir: tostado, torrado o polvo para preparar infusión a base de y jarabe de glucosa con colorante. Enter estas tres especificaciones está la diferencia principal del . Presta atención al precio. El café tostado siempre es más caro, seguido del torrado.

tostado siempre es más caro, seguido del torrado. Lee el valor nutricional y los ingredientes del café. El café tostado especifica el grado de tostación, el tipo de grano y el porcentaje de café. Los alimentos de este tipo, hechos con saborizantes de café, suelen contener grasas y azúcares de otro tipo.

4 beneficios del café para la salud

café en grano Es un alimento sano y nutritivo con enormes beneficios para la salud.