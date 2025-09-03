Por qué hay que poner café en el microondas luego de usarse y para qué sirve este truco

microondas El microondas casi siempre queda con mal olor luego de calentar comidas con olor fuerte o por el mismo uso

El café es conocido por su gran capacidad de absorber olores fuertes. Sus granos contienen compuestos naturales que neutralizan las moléculas responsables del mal olor, en lugar de simplemente enmascararlas.

Cuando se coloca una taza o recipiente con café molido dentro del microondas, este actúa como un desodorizante natural, atrapando los malos olores y dejando un aroma agradable y fresco.

El paso a paso de este truco es muy sencillo, para ello debes colocar un recipiente pequeño con café molido fresco (no instantáneo) dentro del microondas. No es necesario encenderlo: basta con dejarlo reposar en el interior durante unas horas o, preferiblemente, toda la noche. Al día siguiente, retira el café y hazlo cada noche o cada vez que lo uses. El resultado será un microondas sin olores y con un aroma neutro y agradable.

Si bien este truco es uno de los más utilizados por su practicidad, también hay otros secretos de limpieza que dejaran tu microondas como nuevo. Podés hacerlo con: vinagre blanco, con jabón lavavajillas, con bicarbonato de sodio y con jugo de limón.

Beneficios de este truco con café

Neutraliza olores intensos de pescado, ajo, cebolla o comidas recalentadas.

Es económico y natural, sin necesidad de usar productos químicos.

Es fácil de aplicar, pues no requiere esfuerzo ni limpieza extra.

Aporta frescura al electrodoméstico de manera instantánea.

Recuerda siempre: cuanto más limpies los pequeños desastres con regularidad, menos tendrás que preocuparte por los grandes. Nunca dejes que los derrames de comida se acumulen allí demasiado tiempo.