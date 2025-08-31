Las fibras sintéticas como el poliéster o el nailon están hechas de polímeros derivados del petróleo

Las fibras sintéticas como el poliéster o el nailon están hechas de polímeros derivados del petróleo, diseñados para brindar estabilidad y durabilidad.

Lavar la ropa puede ser toda una ciencia para todas aquellas personas que no son expertas en el tema. Un problema que puede suceder es que la ropa se encoja más de lo que debería. A continuación te contaremos la razón por la que sucede y el truco para lograr que vuelva a su tamaño original.

Por qué se encoge la ropa

Para comprender la razón por la que la ropa sufre cambios primero debemos tener en cuenta que para su fabricación. Las fibras son irregulares y arrugadas en su forma natural. Si las analizamos con más detalle, veremos millones de diminutas moléculas de celulosa de cadena larga que existen de forma natural en formas enrolladas o contorneadas.

A nivel químico, también existen enlaces entre las cadenas, llamados enlaces de hidrógeno. Estos fortalecen la fibra y el hilo, aumentando su cohesión.

lavadora
Esto no sólo ocurre con agua caliente, puede pasar con agua fría

Estas fibras tienen buena memoria. Al exponerse al calor, la humedad o a la acción mecánica (como la agitación en la lavadora), tienden a relajarse y recuperar su estado original de arrugas.

Esta memoria de la fibra es la razón por la que algunos tejidos se arrugan tan fácilmente y algunos de ellos pueden incluso encogerse después del lavado.

Cómo volverla a su tamaño original

Si una prenda favorita se ha encogido durante el lavado, puedes intentar rescatarla con este método sencillo.

Sumerja la prenda suavemente en agua tibia mezclada con acondicionador o champú para bebés (aproximadamente una cucharada por litro). Después, estire con meticulosidad la tela para que retome su forma y sujete la prenda en posición horizontal o con un ligero estiramiento, como por ejemplo, sujetándola a un tendedero.

truco ropa
Para minimizar el encogimiento, puede usar agua fría, la velocidad de centrifugado más baja o el ciclo más suave disponible

Esto funciona porque los acondicionadores contienen sustancias químicas llamadas surfactantes catiónicos. Estas lubrican temporalmente las fibras, haciéndolas más flexibles y permitiéndote colocar todo con suavidad en su lugar.

Este proceso no puede revertir completamente la contracción extrema, pero puede ayudar a recuperar parte del tamaño perdido, haciendo que la ropa se pueda usar nuevamente.

