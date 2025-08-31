lavadora Esto no sólo ocurre con agua caliente, puede pasar con agua fría

Estas fibras tienen buena memoria. Al exponerse al calor, la humedad o a la acción mecánica (como la agitación en la lavadora), tienden a relajarse y recuperar su estado original de arrugas.

Esta memoria de la fibra es la razón por la que algunos tejidos se arrugan tan fácilmente y algunos de ellos pueden incluso encogerse después del lavado.

Cómo volverla a su tamaño original

Si una prenda favorita se ha encogido durante el lavado, puedes intentar rescatarla con este método sencillo.

Sumerja la prenda suavemente en agua tibia mezclada con acondicionador o champú para bebés (aproximadamente una cucharada por litro). Después, estire con meticulosidad la tela para que retome su forma y sujete la prenda en posición horizontal o con un ligero estiramiento, como por ejemplo, sujetándola a un tendedero.

truco ropa Para minimizar el encogimiento, puede usar agua fría, la velocidad de centrifugado más baja o el ciclo más suave disponible

Esto funciona porque los acondicionadores contienen sustancias químicas llamadas surfactantes catiónicos. Estas lubrican temporalmente las fibras, haciéndolas más flexibles y permitiéndote colocar todo con suavidad en su lugar.

Este proceso no puede revertir completamente la contracción extrema, pero puede ayudar a recuperar parte del tamaño perdido, haciendo que la ropa se pueda usar nuevamente.