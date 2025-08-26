Inicio Sociedad truco
Cómo hacer barniz casero: el truco definitivo lleva ingredientes que tienes en casa

Si te encuentras realizando un proyecto de bricolaje en casa, prueba este truco y nunca más comprarás barniz en la ferretería

Paula García
Con esta receta puedes preparar la cantidad de barniz que necesites. Imagen: Redacción Diario Uno

Tal vez en algún momento te ha parecido buena idea hacer manualidades o un proyecto DIY con madera, pero no tenías barniz en casa, así que lo dejaste para otra ocasión. Por suerte, existe un truco fácil y económico para hacer barniz casero con ingredientes que seguro tienes.

El barniz es una sustancia líquida que puede ser con color o transparente, y se aplica sobre diversas superficies como muebles, pisos, puertas o ventanas. Este producto crea una capa protectora y realza la apariencia, por lo que es muy utilizado en proyectos de bricolaje del hogar.

En el mercado se venden múltiples variedades de barniz, cada uno con sus aplicaciones específicas. Se pueden clasificar según su base: agua, aceite y solvente. Teniendo en cuenta su uso: para madera, muebles, suelos, marino; aunque también se clasifican según el acabado: mate, satinado y brillante.

pincel barniza un mueble de madera
El barniz le da otro acabado a los muebles de casa. Imagen: Freepik

Generalmente, este producto se compra en ferreterías, casas de pinturas, hipermercados o grandes tiendas de bricolaje. No obstante, también se puede hacer casero si tienes los ingredientes y conoces la receta adecuada.

Ingredientes para hacer barniz casero

  • Cáscaras de dos plátanos maduros.
  • 250 ml de agua destilada.
  • Dos cucharadas de goma arábiga en polvo.
  • Una cucharadita de vinagre de manzana.
  • Una cucharada de aceite de linaza o aceite de coco.
  • Una cucharadita de miel.

El truco para preparar barniz casero

Preparar barniz con este truco es bastante fácil. Primero tienes que cortar las cáscaras de plátano en tiras, y disponerlas en una cacerola a hervir con 250 ml de agua destilada entre 10 y 15 minutos. Este paso es ideal para extraer las ceras y azúcares naturales de la cáscara.

Casacaras-de-Platano.jpg
Las c&aacute;scaras de pl&aacute;tano son el ingrediente estrella de este truco. Imagen: archivo

Deja enfriar un poco, cuela el líquido usando un colador fino o una tela, y desecha las cáscaras. Mientras la preparación aún está tibia, añade la goma arábiga en polvo, que se consigue en reposterías o tiendas de arte, y revuelve hasta disolver completamente. Puedes usar un batidor si prefieres evitar los grumos.

Agrega el vinagre y la miel, para conservar mejor la mezcla, mejorar la adhesión y darle un toque de elasticidad. Añade el aceite de linaza para dar brillo y resistencia al agua y mezcla vigorosamente.

Por último, deja que repose hasta que enfríe completamente y guarda el barniz en un frasco de vidrio con tapa. Puedes aplicarlo en tus manualidades, utilizando una brocha o esponja, pero recuerda que es importante dejar secar entre capa y capa.

Incorpora este truco cada vez que necesites barniz para un proyecto de bricolaje.

