Cómo hacer barniz casero: el truco definitivo lleva ingredientes que tienes en casa

El barniz le da otro acabado a los muebles de casa. Imagen: Freepik
Generalmente, este producto se compra en ferreterías, casas de pinturas, hipermercados o grandes tiendas de bricolaje. No obstante, también se puede hacer casero si tienes los ingredientes y conoces la receta adecuada.
Ingredientes para hacer barniz casero
- Cáscaras de dos plátanos maduros.
- 250 ml de agua destilada.
- Dos cucharadas de goma arábiga en polvo.
- Una cucharadita de vinagre de manzana.
- Una cucharada de aceite de linaza o aceite de coco.
- Una cucharadita de miel.
El truco para preparar barniz casero
Preparar barniz con este truco es bastante fácil. Primero tienes que cortar las cáscaras de plátano en tiras, y disponerlas en una cacerola a hervir con 250 ml de agua destilada entre 10 y 15 minutos. Este paso es ideal para extraer las ceras y azúcares naturales de la cáscara.
Casacaras-de-Platano.jpg
Las cáscaras de plátano son el ingrediente estrella de este truco. Imagen: archivo
Deja enfriar un poco, cuela el líquido usando un colador fino o una tela, y desecha las cáscaras. Mientras la preparación aún está tibia, añade la goma arábiga en polvo, que se consigue en reposterías o tiendas de arte, y revuelve hasta disolver completamente. Puedes usar un batidor si prefieres evitar los grumos.
Agrega el vinagre y la miel, para conservar mejor la mezcla, mejorar la adhesión y darle un toque de elasticidad. Añade el aceite de linaza para dar brillo y resistencia al agua y mezcla vigorosamente.
Por último, deja que repose hasta que enfríe completamente y guarda el barniz en un frasco de vidrio con tapa. Puedes aplicarlo en tus manualidades, utilizando una brocha o esponja, pero recuerda que es importante dejar secar entre capa y capa.
Incorpora este truco cada vez que necesites barniz para un proyecto de bricolaje.