Cómo se prepara el barniz casero: el truco definitivo lleva solo dos ingredientes

barniz El barniz es muy utilizado en proyectos de bricolaje. Imagen: Pixabay

Se pueden usar en todas las superficies de madera ya sea muebles, sillas, fachadas y más. No solo protegen sino que también decoran, pues la apariencia de tus muebles mejora 100%.

Si no tienes barniz en tu hogar o no tienes el tiempo suficiente para ir a comprar uno, puedes prepararlo en casa. A continuación, te pasamos los ingredientes y el procedimiento para fabricar este producto maravilloso para tus manualidades.

Truco para preparar barniz casero

Silicona líquida o silicón frío.

Alcohol del 96°.

Para esta receta es importante prestar atención a las medidas, ya que necesitas la misma cantidad de los dos ingredientes, es decir 50 y 50. Para comenzar consigue dos envases de vidrio iguales y haz una marca con un rotulador. Llena un frasco con silicona líquida y el otro con alcohol.

Luego, vierte el alcohol en el frasco de la silicona y remueve con suavidad con ayuda de una cuchara de madera. No coloques todo el alcohol de golpe, porque será más difícil que la mezcla quede homogénea.

barniz casero Prueba este truco y consigue un barniz casero con esta textura. Imagen: Pixabay

Lo ideal es ir poco a poco, mezclando, removiendo y vertiendo hasta terminar de vaciar el frasco del alcohol. Deja reposar la mezcla durante varias horas para que se eliminen las burbujas y luego tapa el recipiente para conservar el producto.

Este barniz casero queda muy transparente así que es perfecto para hacer tus manualidades en el hogar.