Cómo se prepara el barniz casero: el truco definitivo lleva solo dos ingredientes

Para proyectos del hogar, con este sencillo truco puedes preparar exactamente la cantidad de barniz que necesites

Paula García
Prepara un buen barniz casero: eficaz y económico. Imagen: Redacción Diario Uno

Seguramente en algún momento te ha parecido buena idea hacer un proyecto DIY (Do It Yourself o Hágalo Usted Mismo) con madera, pero no tenías barniz en el hogar en ese momento. La buena noticia es que en este artículo te enseñamos un truco para preparar barniz casero y seguir haciendo tus proyectos de bricolaje sin salir a comprar.

Si en el momento de la inspiración no tienes barniz o tienes un bote demasiado grande y te da pena abrirlo para una manualidad tan pequeña, la solución es preparar una receta casera, que lleva dos ingredientes que seguramente tienes en el hogar.

¿Qué es el barniz para madera?

El barniz para madera es una sustancia líquida, transparente o semitransparente, que se aplica sobre diferentes superficies para protegerlas y embellecerlas. Según los expertos de Homecenter, los barnices forman una "película protectora con terminación brillante que cubren tus muebles de madera".

barniz
El barniz es muy utilizado en proyectos de bricolaje. Imagen: Pixabay

Se pueden usar en todas las superficies de madera ya sea muebles, sillas, fachadas y más. No solo protegen sino que también decoran, pues la apariencia de tus muebles mejora 100%.

Si no tienes barniz en tu hogar o no tienes el tiempo suficiente para ir a comprar uno, puedes prepararlo en casa. A continuación, te pasamos los ingredientes y el procedimiento para fabricar este producto maravilloso para tus manualidades.

Truco para preparar barniz casero

  • Silicona líquida o silicón frío.
  • Alcohol del 96°.

Para esta receta es importante prestar atención a las medidas, ya que necesitas la misma cantidad de los dos ingredientes, es decir 50 y 50. Para comenzar consigue dos envases de vidrio iguales y haz una marca con un rotulador. Llena un frasco con silicona líquida y el otro con alcohol.

Luego, vierte el alcohol en el frasco de la silicona y remueve con suavidad con ayuda de una cuchara de madera. No coloques todo el alcohol de golpe, porque será más difícil que la mezcla quede homogénea.

barniz casero
Prueba este truco y consigue un barniz casero con esta textura. Imagen: Pixabay

Lo ideal es ir poco a poco, mezclando, removiendo y vertiendo hasta terminar de vaciar el frasco del alcohol. Deja reposar la mezcla durante varias horas para que se eliminen las burbujas y luego tapa el recipiente para conservar el producto.

Este barniz casero queda muy transparente así que es perfecto para hacer tus manualidades en el hogar.

