Si quieres conservar la albahaca fresca durante más tiempo, prueba este truco. Imagen: Pixabay

La albahaca es una de las hierbas aromáticas más utilizadas en la gastronomía. Se puede preparar elaboraciones tradicionales como el pesto y otras salsas italianas que le dan un sabor fresco y único a la comida. Sin embargo, en múltiples ocasiones cuando la vamos a usar se ha puesto marchita o fea.

Afortunadamente, existe un truco popular entre las abuelas para conversar la albahaca en perfecto estado durante semanas. En este artículo te dejamos todos los secretos para que lo pongas a prueba en tu hogar, y comas este ingrediente fresco y con buen sabor.

Truco para conservar la albahaca fresca

No hace falta gastar de más ni usar conservantes para mantenerla fresca. Lo único que tienes que hacer es seguir unos simples pasos y cuidarla como si fuera un ramo de flores.

La combinación de albahaca, tomates cherry y aceite de oliva es una delicia. Imagen: Pixabay

Si quieres que la albahaca conserve su aroma y textura por semanas, solo tienes que seguir estos pasos.

  • Corta los tallos: corta al menos un centímetro del tallo de la albahaca para eliminar las partes secas o dañadas, antes de guardarla.
  • Vaso con agua: pon las ramas de esta hierba aromática un vaso o frasco con agua. Pon atención, solo los tallos tienen que quedar sumergidos.
  • Tapa las hojas: cubre las hojas suavemente con una bolsa plástica o un trozo de film, dejando espacio para que circule el aire. Así, evitarás que las hojas se sequen o se marchiten.
  • Elige un buen lugar: mantén el vaso de agua en un sitio fresco, sin que le de la luz directa. No lo guardes en el refrigerador, porque el frío puede dañar la albahaca y echarás a perder el proceso.
  • Pon atención al agua: renueva el agua cada dos días para evitar bacterias y conservar mejor las hojas.

Siguiendo estos simples pasos, tus hojas de albahaca se conservarán frescas durante más tiempo. Cabe aclarar que es una planta, así que inevitablemente se marchitará o se pondrá fea, en algún momento.

albahaca en vaso de agua
Conserva la albahaca en un vaso de agua y cubre sus hojas con una bolsa de plástico o papel film. Imagen: Freepik

Conserva la albahaca en un vaso de agua y cubre sus hojas con una bolsa de plástico o papel film. Imagen: Freepik

Puedes conservar las hojas durante un tiempo prudente. Una semana y media o dos, dependiendo del estado de la albahaca.

