albahaca, aceite de oliva y cherrys
La combinación de albahaca, tomates cherry y aceite de oliva es una delicia. Imagen: Pixabay
Si quieres que la albahaca conserve su aroma y textura por semanas, solo tienes que seguir estos pasos.
- Corta los tallos: corta al menos un centímetro del tallo de la albahaca para eliminar las partes secas o dañadas, antes de guardarla.
- Vaso con agua: pon las ramas de esta hierba aromática un vaso o frasco con agua. Pon atención, solo los tallos tienen que quedar sumergidos.
- Tapa las hojas: cubre las hojas suavemente con una bolsa plástica o un trozo de film, dejando espacio para que circule el aire. Así, evitarás que las hojas se sequen o se marchiten.
- Elige un buen lugar: mantén el vaso de agua en un sitio fresco, sin que le de la luz directa. No lo guardes en el refrigerador, porque el frío puede dañar la albahaca y echarás a perder el proceso.
- Pon atención al agua: renueva el agua cada dos días para evitar bacterias y conservar mejor las hojas.
Siguiendo estos simples pasos, tus hojas de albahaca se conservarán frescas durante más tiempo. Cabe aclarar que es una planta, así que inevitablemente se marchitará o se pondrá fea, en algún momento.
albahaca en vaso de agua
Conserva la albahaca en un vaso de agua y cubre sus hojas con una bolsa de plástico o papel film. Imagen: Freepik
Puedes conservar las hojas durante un tiempo prudente. Una semana y media o dos, dependiendo del estado de la albahaca.