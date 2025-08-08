Afortunadamente, existe un truco popular entre las abuelas para conversar la albahaca en perfecto estado durante semanas. En este artículo te dejamos todos los secretos para que lo pongas a prueba en tu hogar, y comas este ingrediente fresco y con buen sabor.

Truco para conservar la albahaca fresca

No hace falta gastar de más ni usar conservantes para mantenerla fresca. Lo único que tienes que hacer es seguir unos simples pasos y cuidarla como si fuera un ramo de flores.