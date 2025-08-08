Inicio Sociedad Flores
Deja de gastar en perfumes caros: prepara un aromatizante casero con la hermosa flor de aroma cítrico

Esta delicada flor es uno de los ingredientes más utilizados en la perfumería. Utiliza su aroma peculiar e intenso para perfumar tu hogar

Paula García
Paula García
Este delicioso aromatizante de flores

Este delicioso aromatizante de flores, transforma los espacios de tu hogar. Imagen: Pixabay

Si quieres vivir en un espacio agradable y cómodo, tienes que invertir trabajo en una buena decoración, pero también es importante el perfume. Un buen aroma convierte el hogar en un espacio de tranquilidad y armonía. Algunos prefieren aromatizantes de flores, mientras que otros optan por ingredientes cítricos.

Generalmente, la mayoría de las personas recurren al uso de productos comerciales, pues es lo más rápido y fácil. Sin embargo, también se pueden preparar ambientadores caseros que cumplen la misma función y suelen resultar mucho más económicos.

Además, otro beneficio de los perfumes caseros es que lo puedes preparar teniendo en cuenta tus preferencias, con los ingredientes que más te gustan. De esta forma, cada vez que entres a tu casa sentirás este aroma único y personalizado.

aromatizante casero1
Puedes utilizar muchos ingredientes que tienes en casa para preparar un aromatizante casero. Imagen: Freepik

Puedes utilizar muchos ingredientes que tienes en casa para preparar un aromatizante casero. Imagen: Freepik

En el caso de que te gusten los ambientadores florales, puedes preparar una receta que lleve flor de azahar, un ingrediente muy utilizado en la perfumería. Esta flor blanca de los árboles de limón, naranja y cedro suele invadir las calles con un aroma atractivo y peculiar para el olfato.

La flor de azahar tiene un aroma dulce y cítrico, por lo que es perfecto para preparar una fragancia fresca y delicada para tu hogar. A continuación, te dejamos los ingredientes que necesitar y el procedimiento a seguir.

Aromatizante de flores para tu hogar

  • Flores de azahar.
  • Alcohol.
  • Recipiente con atomizador.

Preparar un perfume casero con flor de azahar no es difícil. Puedes utilizar flores secas o frescas, aunque si son frescas deberías asegurarte de que están limpias.

aromatizante de flor de azahar
Prepara un aromatizante de flores de azahar. Imagen: Redacci&oacute;n Diario Uno

Prepara un aromatizante de flores de azahar. Imagen: Redacción Diario Uno

Lo único que tienes que hacer es dejar tres días en remojo un cuarto kilo de flores en un litro de alcohol de 45º. Una vez transcurrido el tiempo, se cuela y ya se guarda el líquido en un recipiente con atomizador.

El perfume está listo para ser utilizado en sábanas, cortinas y cualquier ambiente del hogar. Una vez que pruebes este aromatizante, no podrás dejar de usarlo.

