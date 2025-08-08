Deja de gastar en perfumes caros: prepara un aromatizante casero con la hermosa flor de aroma cítrico

aromatizante casero1 Puedes utilizar muchos ingredientes que tienes en casa para preparar un aromatizante casero. Imagen: Freepik

En el caso de que te gusten los ambientadores florales, puedes preparar una receta que lleve flor de azahar, un ingrediente muy utilizado en la perfumería. Esta flor blanca de los árboles de limón, naranja y cedro suele invadir las calles con un aroma atractivo y peculiar para el olfato.

La flor de azahar tiene un aroma dulce y cítrico, por lo que es perfecto para preparar una fragancia fresca y delicada para tu hogar. A continuación, te dejamos los ingredientes que necesitar y el procedimiento a seguir.

Aromatizante de flores para tu hogar

Flores de azahar.

de azahar. Alcohol.

Recipiente con atomizador.

Preparar un perfume casero con flor de azahar no es difícil. Puedes utilizar flores secas o frescas, aunque si son frescas deberías asegurarte de que están limpias.

aromatizante de flor de azahar Prepara un aromatizante de flores de azahar. Imagen: Redacción Diario Uno

Lo único que tienes que hacer es dejar tres días en remojo un cuarto kilo de flores en un litro de alcohol de 45º. Una vez transcurrido el tiempo, se cuela y ya se guarda el líquido en un recipiente con atomizador.

El perfume está listo para ser utilizado en sábanas, cortinas y cualquier ambiente del hogar. Una vez que pruebes este aromatizante, no podrás dejar de usarlo.