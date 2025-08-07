No es solo una receta de cocina: por qué deberías hervir manzana, canela y clavo de olor

A continuación, te compartimos una receta para que prepares un delicioso ambientador casero para atraer calma y bienestar en tus ambientes.

Por qué deberías hervir manzana, canela y clavo de olor

Una manzana cortada en rodajas.

cortada en rodajas. Una rama de canela .

. Un puñado de clavos de olor.

Agua.

Para preparar este perfume lo único que tienes que hacer es colocar todos los ingredientes en una olla o cacerola con agua y llevar a ebullición. Reduce el fuego a bajo y deja que la mezcla hierva a fuego lento durante unos 10 a 30 minutos, o hasta que el aroma impregne tu hogar.

Puedes dejar la olla en la estufa con el fuego apagado para que siga desprendiendo aroma o puedes retirar los ingredientes y verter el líquido en un difusor o rociador para usarlo en diferentes áreas de la casa.

clavo de olor manzana y canela Con estos tres ingredientes puedes preparar un delicioso aromatizante para tu hogar. Imagen: Pixabay

En el caso de que el agua se evapore demasiado rápido, puedes agregar más agua a la olla. Las cantidades de los ingredientes pueden variar, según tus gustos, ya que si deseas un aroma más intenso, puedes agregar más canela, clavos de olor o incluso otros ingredientes.

Ahora, sabes que si quieres perfumar tu casa lo único que tienes que hacer es hervir manzana, canela y clavo de olor. Es un método sencillo y económico para aportar un toque personal.