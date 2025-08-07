Inicio Sociedad manzana
Utilidades

No es solo una receta de cocina: por qué deberías hervir manzana, canela y clavo de olor

La manzana con canela es un delicioso snack saludable, pero también puede tener beneficios para el hogar

Paula García
Por Paula García [email protected]
¿Por qué deberías hervir manzana

¿Por qué deberías hervir manzana, canela y clavo de olor? Imagen: Pixabay

Muchas recetas llevan como ingrediente principal manzana y canela, pues es una combinación clásica y deliciosa. La manzana aporta un toque fresco y frutal, mientras que la canela es descrita como dulce, especiada y cálida. A pesar de que muchos piensan que esta combinación es solo para preparar recetas de cocina, en este artículo descubrimos sus beneficios para el hogar.

Además de preparar una tarta, budín, bizcochuelo, compota o crumble, puedes utilizar la manzana y la canela para hacer un ambientador casero para cualquier ambiente de casa.

Torta-de-manzana-y-canela-paso-5 (1).jpg
Puedes preparar un bud&iacute;n de manzana y canela. Imagen: archivo

Puedes preparar un budín de manzana y canela. Imagen: archivo

Los aromas agradables estimulan nuestros sentidos y nos hacen sentir más conectados con nuestro entorno. Un hogar con rico perfume puede despertar la curiosidad y la satisfacción sensorial. Además, pueden influir en la forma en que tus invitados perciben tu casa, haciendo que se sientan más bienvenidos y cómodos.

A continuación, te compartimos una receta para que prepares un delicioso ambientador casero para atraer calma y bienestar en tus ambientes.

Por qué deberías hervir manzana, canela y clavo de olor

  • Una manzana cortada en rodajas.
  • Una rama de canela.
  • Un puñado de clavos de olor.
  • Agua.

Para preparar este perfume lo único que tienes que hacer es colocar todos los ingredientes en una olla o cacerola con agua y llevar a ebullición. Reduce el fuego a bajo y deja que la mezcla hierva a fuego lento durante unos 10 a 30 minutos, o hasta que el aroma impregne tu hogar.

Puedes dejar la olla en la estufa con el fuego apagado para que siga desprendiendo aroma o puedes retirar los ingredientes y verter el líquido en un difusor o rociador para usarlo en diferentes áreas de la casa.

clavo de olor manzana y canela
Con estos tres ingredientes puedes preparar un delicioso aromatizante para tu hogar. Imagen: Pixabay

Con estos tres ingredientes puedes preparar un delicioso aromatizante para tu hogar. Imagen: Pixabay

En el caso de que el agua se evapore demasiado rápido, puedes agregar más agua a la olla. Las cantidades de los ingredientes pueden variar, según tus gustos, ya que si deseas un aroma más intenso, puedes agregar más canela, clavos de olor o incluso otros ingredientes.

Ahora, sabes que si quieres perfumar tu casa lo único que tienes que hacer es hervir manzana, canela y clavo de olor. Es un método sencillo y económico para aportar un toque personal.

Temas relacionados:

Te puede interesar