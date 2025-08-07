Cómo cultivar plantas en casa y de forma orgánica sin usar tierra o compost

Hidroponía Hidroponía.

La hidroponía es una manera de cultivar plantas comestibles, y en la misma se suplanta el suelo con una solución mineral. En concreto, la planta se coloca en una canasta especial sobre una solución de agua cargada con nutrientes que son absorbidos por las raíces de manera directa.

Luego, se coloca una placa de telgopor sobre un cajón de plástico o madera, se le hacen agujeros en la parte inferior de la plancha para que las raíces estén e contacto con el agua, y que al mismo tiempo floten. Gracias a este método, las plantas crecen más fuertes y sanas, ya que las raíces están en contacto directo con los nutrientes, y no está la tierra de por medio.

Además, la técnica de la hidroponía facilita el proceso ya que los vegetales pueden mantenerse bajo techo, lo que los protege de los fenómenos climáticos y cambios de temperatura.

Hidroponía vertical Hidroponía vertical.

¿Qué plantas se pueden cultivar con la técnica de la hidroponía?

Las plantas que se pueden cultivar con este método son las hierbas aromáticas como cilantro, romero, menta, la albahaca y tomillo. También son aptas una amplia variedad de hortalizas que incluyen pepinos, berenjenas, cebollas, pimientos, tomates y zanahorias. Las frutillas, las lechugas y la espinaca también son cultivos populares que se pueden realizar con hidroponía.