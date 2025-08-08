Inicio Sociedad Humanidad
La civilización más antigua de la historia humanidad se acerca a convertirse en una superpotencia

La civilización más antigua de la humanidad mantiene su identidad cultural mientras se transforma rápidamente, consolidándose como un actor clave en la economía y tecnología globales.

Valentina Araya
Valentina Araya
Una civilización milenaria que mira al futuro con paso firme

La civilización más antigua de la humanidad sigue viva hoy, combinando miles de años de historia con un desarrollo acelerado en la actualidad. Se trata de un país milenario que ha logrado preservar su identidad cultural mientras avanza con fuerza en tecnología, economía e influencia global.

Su historia continua y capacidad de adaptación lo posicionan como uno de los actores más importantes en el escenario mundial, acercándose cada vez más a un liderazgo definitivo. La mezcla entre tradición y modernidad es la clave de su crecimiento constante y su papel destacado en el futuro del planeta.

China (1)
De la antigüedad al liderazgo global: la evolución constante.

La civilización más antigua de la humanidad que aún permanece viva es la china. Con una historia documentada de más de 4,000 años, esta civilización ha demostrado una sorprendente capacidad para adaptarse y evolucionar a lo largo del tiempo, manteniendo sus tradiciones y cultura vivas hasta hoy.

Desde las primeras dinastías hasta la China moderna, su legado ha influido profundamente en la cultura, la tecnología y la política mundial. Actualmente, esta civilización combina su riqueza histórica con un rápido desarrollo económico y tecnológico, posicionándose como una de las principales potencias globales del siglo XXI.

China
Tradición y modernidad unidas en un crecimiento imparable.

De país a pobre a una superpotencia: es el mayor exportador del mundo y controla el comercio

De ser una nación empobrecida, China se transformó en una superpotencia, convirtiéndose en el mayor exportador mundial y líder del comercio global. Todo comenzó en 1978, cuando bajo el liderazgo del presidente Deng Xiaoping, el país se alejó de las políticas de Mao Zedong y abrió el camino al desarrollo del sector privado. Durante la década de los 80, China emprendió un proceso de modernización y apertura hacia el comercio internacional.

Mao Zedong, fundador de la República Popular China, falleció en 1976 dejando un legado controvertido, marcado por consecuencias devastadoras como hambrunas y persecuciones que afectaron a millones. Por ello, China decidió tomar un rumbo distinto.

El “milagro chino” comenzó con las reformas de Deng Xiaoping hace más de 40 años, que crearon Zonas Económicas Especiales para atraer inversión extranjera. China adoptó un modelo híbrido llamado “economía socialista de mercado”, donde el capitalismo opera bajo el control del Partido Comunista, como un “pájaro en la jaula” que puede volar solo dentro de ciertos límites.

