Por qué hay que poner cáscaras de papa en el fuego y para qué sirve

El truco con la piel de papa

Antes de cocinar patatas, la mayoría de las personas les quita la piel, ya sea con un pelador de verduras o un cuchillo. Sin embargo, las cáscaras pueden resultar un tesoro para encender el fuego, así que deberías guardarlas y dejarlas que se sequen al sol, al horno o sobre un radiador.

Con este ingrediente puedes prender el fuego de la chimenea o la parrilla en poco tiempo. Para eso, tienes acomodar la leña, las ramas o tablas haciendo una pirámide y luego tienes que disponer las cáscaras secas de papa sobre la madera. Las quemas utilizando un trozo de papel encendido con una cerilla o mechero.

La piel de la patata arderá rápidamente, por lo que resultará un método perfecto para encender un fuego en poco tiempo. Además, otra de las ventajas es que producirá una llama intensa que calienta y derrite el hollín de la chimenea.

chimenea

Este truco es efectivo y amigable con el medioambiente ya que utilizas desechos que de otra forma iban a terminar en la basura. Por otro lado, te ahorra tiempo y no tienes que estar impaciente porque se apaga el fuego.