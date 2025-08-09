Inicio Sociedad Papa
Por qué hay que poner cáscaras de papa en el fuego y para qué sirve

En este artículo descubrirás cómo sacarle máximo beneficio a las cáscaras de papa. Resultan un auténtico tesoro y seguramente lo desconoces.

Paula García
No deseches las cáscaras de papa. Imagen: Freepik
La papa en un alimento versátil, asequible y mundialmente conocido, no importa el grupo socioeconómico o la cultura a la que pertenezcas. Este vegetal se puede preparar de cualquier forma, y aporta nutrientes esenciales como el potasio y la fibra. A continuación, te contamos un truco casero que seguramente no conocías y cambiará drásticamente la forma como la utilizas.

Se puede preparar de muchas maneras y es un ingrediente común en diversas cocinas alrededor del mundo. Su adaptabilidad se debe a su capacidad para absorber sabores, su textura maleable, su disponibilidad y su precio económico.

El pur&eacute; de papas es un acompa&ntilde;amiento ideal. Imagen: Freepik

Hervida, frita, al horno, en guiso, en puré, asada o en ensalada, existen miles de recetas para cocinar papa. Solo necesitas un poco de creatividad, y los ingredientes o condimentos que te gusten, y puedes preparar una comida deliciosa con este vegetal estrella

El truco con la piel de papa

Antes de cocinar patatas, la mayoría de las personas les quita la piel, ya sea con un pelador de verduras o un cuchillo. Sin embargo, las cáscaras pueden resultar un tesoro para encender el fuego, así que deberías guardarlas y dejarlas que se sequen al sol, al horno o sobre un radiador.

Con este ingrediente puedes prender el fuego de la chimenea o la parrilla en poco tiempo. Para eso, tienes acomodar la leña, las ramas o tablas haciendo una pirámide y luego tienes que disponer las cáscaras secas de papa sobre la madera. Las quemas utilizando un trozo de papel encendido con una cerilla o mechero.

La piel de la patata arderá rápidamente, por lo que resultará un método perfecto para encender un fuego en poco tiempo. Además, otra de las ventajas es que producirá una llama intensa que calienta y derrite el hollín de la chimenea.

Este truco es efectivo y amigable con el medioambiente ya que utilizas desechos que de otra forma iban a terminar en la basura. Por otro lado, te ahorra tiempo y no tienes que estar impaciente porque se apaga el fuego.

