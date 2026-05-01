Mito o realidad: ¿son las papas fritas de freidora de aire más sanas que las tradicionales?

Al cocinarlas con aire, las papas resultan menos grasosas y más bajas en calorías. Esto depende del usuario: si se añade demasiado aceite a la freidora de aire, ese beneficio se pierde rápidamente.

Es posible que las papas de la air fryer no resulten tan atractivas como las que salen doradas de la freidora común. Por eso, los fabricantes de alimentos congelados han buscado una solución: a muchos de los productos diseñados específicamente para air fryer se les añade una capa de azúcar.

"Esto permite que se automaticen y queden más crujientes", señala la especialista. "A muchas personas les gusta más el sabor, pero se termina agregando azúcar y, por lo tanto, más calorías. Tienes menos grasa pero más azúcar, lo que reduce la ventaja nutricional de la freidora de aire". Por este motivo, se recomienda revisar siempre las etiquetas de los envases.

Lo natural, la mejor opción

papas fritas Las papas fritas congeladas no son nunca una buena opción.

Una alternativa para evitar los aditivos es cortar las papas de forma natural. Pero, ¿se conservan las vitaminas en la freidora de aire? La respuesta es positiva.

"Al cocinar los alimentos siempre se pierden algunos nutrientes, como la vitamina C", explica la nutricionista. "Sin embargo, con el calor seco de la air fryer o el horno, se pierde menos vitamina C que cuando, por ejemplo, se hierven las papas".

Aunque los datos son favorables, esto no convierte a las papas fritas en un alimento saludable. La especialista concluye: "En general, no hay deficiencias graves de vitamina C en la población, y la realidad sigue siendo que no es saludable comer papas fritas a diario, independientemente de si se preparan en la air fryer o en la freidora convencional".