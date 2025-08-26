Cómo hacer una funda para tu tarjeta de viaje: con un truco de costura y en 5 minutos

Para realizar este truco de costura en casa vas a necesitar simplemente un pequeño retazo de tela, del estampado, material y color que prefieras. También vas a utilizar hilo del color de la tela, aguja, tijeras, un aro de llavero y una cinta o cordón para colgar en tu cuello.
En el videotutorial puedes ver bien el paso a paso y las medidas para no cometer errores y cortar bien las telas. Toma nota y presta atención a este truco de casa artesanal.
Si estás pensando en incursionar en el mundo de la costura en casa, es importante que tengas en cuenta algunas recomendaciones previas para no frustrarte y obtener grandes resultados.