Cómo hacer una funda para tu tarjeta de viaje: con un truco de costura y en 5 minutos

materiales de costura La funda para la tarjeta es perfecta para evitar pérdidas o tener que revolver la mochila, buscándola cada vez que te subes al colectivo.

Paso a paso y con un truco: cómo coser una funda para la tarjeta de colectivo

Para realizar este truco de costura en casa vas a necesitar simplemente un pequeño retazo de tela, del estampado, material y color que prefieras. También vas a utilizar hilo del color de la tela, aguja, tijeras, un aro de llavero y una cinta o cordón para colgar en tu cuello.

En el videotutorial puedes ver bien el paso a paso y las medidas para no cometer errores y cortar bien las telas. Toma nota y presta atención a este truco de casa artesanal.