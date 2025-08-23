En la búsqueda de trucos caseros que simplifiquen las tareas del hogar, uno de los más populares es el de colocar bolitas de papel aluminio dentro de la secadora de ropa. Este consejo se ha vuelto muy usado por su efectividad, bajo costo y facilidad, convirtiéndose en una alternativa práctica frente a productos químicos tradicionales como las toallitas suavizantes.
Por qué hay que poner bolitas de papel aluminio en la secadora de ropa y para qué sirve
