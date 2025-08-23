Por qué hay que poner bolitas de papel aluminio en la secadora de ropa y para qué sirve

Beneficios de poner bolitas de papel aluminio en la secadora de ropa

En términos prácticos, estas bolitas ayudan a separar las prendas durante el giro, mejorando la circulación del aire caliente para que la humedad escape más rápido. El resultado es óptimo, ya que los tiempos de secado son ligeramente menores y habrá menos arrugas por compactación.

El motivo principal es reducir la estática en la ropa. El papel aluminio es conductor, pues al moverse con las prendas, descarga la electricidad que se acumula por fricción (efecto triboeléctrico) y evita que las telas “se peguen”, hagan chispitas o den pequeños shocks al tacto. En este sentido, los beneficios son: