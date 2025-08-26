Presta atención: este es el truco que pocos conocen para sacar mejores fotos con tu celular

Más allá de lograr una buena calidad de la foto, lo cierto es que esta función, que está disponible en todos los sistemas operativos, puede utilizarse para, por ejemplo, fotografiar deportes.

Después de capturar la ráfaga, puedes revisar la secuencia en tu galería y seleccionar la foto que te haya gustado más. Esta función de rágafa permite obtener fotos más naturales o espontáneas, ya que puedes capturar una secuencia en la que salga una risa, un abrazo o una broma.

fotos, celular Esta función está disponible tanto en celulares Android como iPhone

Para activar el modo ráfaga, abre tu aplicación de cámara y en la mayoría de los teléfonos Android e iPhones modernos, pulsa el botón del obturador (el botón de tomar la foto) y mantenlo presionado, o deslízalo rápidamente hacia la izquierda en los modelos más recientes de iPhone.

De esta manera, la cámara comenzará a tomar fotos más rápidamente, posibilitando el hecho de lograr lo ya mencionado anteriormente. Solo queda posar naturalmente y elegir la imagen que más te guste.

Consejos a la hora de tomar fotos con tu celular