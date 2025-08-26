Inicio Sociedad truco
Presta atención: este es el truco que pocos conocen para sacar mejores fotos con tu celular

Las personas que no sepan sacar fotos con su celular pueden acudir a un truco que es desconocida por muchas personas. Todos los detalles

Luciano Carluccio
Luciano Carluccio
A través de esta función

A través de esta función, podrás tomar mejores fotos en tu celular

Muchas personas son las que aclaran su dificultad a la hora de sacar una buena foto con el teléfono. Sin embargo, existe un sencillo truco que pueden implementar para dejar atrás este problema, siendo una función que está disponible en todos los celulares.

Las personas no "saben" tomar fotos por una combinación de factores, incluyendo la dificultad para adaptarse a la representación de la cámara (que no es un espejo), la ansiedad y la autoconciencia al ser fotografiado, por nombrar algunos motivos.

celular, fotos
Sacar buenas fotos con tu celular es posible gracias a esta funci&oacute;n&nbsp;

Sacar buenas fotos con tu celular es posible gracias a esta función

El truco que pocos conocen para tomar mejores fotos con tu celular

La función en cuestión es la que se denomina como modo ráfaga o disparo continuo, y el mismo permite obtener una serie de fotos acumuladas. Todo esto, es ideal para la obtención de la foto perfecta.

Más allá de lograr una buena calidad de la foto, lo cierto es que esta función, que está disponible en todos los sistemas operativos, puede utilizarse para, por ejemplo, fotografiar deportes.

Después de capturar la ráfaga, puedes revisar la secuencia en tu galería y seleccionar la foto que te haya gustado más. Esta función de rágafa permite obtener fotos más naturales o espontáneas, ya que puedes capturar una secuencia en la que salga una risa, un abrazo o una broma.

fotos, celular
Esta funci&oacute;n est&aacute; disponible tanto en celulares Android como iPhone&nbsp;

Esta función está disponible tanto en celulares Android como iPhone

Para activar el modo ráfaga, abre tu aplicación de cámara y en la mayoría de los teléfonos Android e iPhones modernos, pulsa el botón del obturador (el botón de tomar la foto) y mantenlo presionado, o deslízalo rápidamente hacia la izquierda en los modelos más recientes de iPhone.

De esta manera, la cámara comenzará a tomar fotos más rápidamente, posibilitando el hecho de lograr lo ya mencionado anteriormente. Solo queda posar naturalmente y elegir la imagen que más te guste.

Consejos a la hora de tomar fotos con tu celular

  • Sé espontáneo: no te enfoques en la pose. Juega y ríete con tus sujetos para obtener un momento perfecto que la cámara pueda capturar.
  • Asegura buena iluminación: la calidad de la foto se verá mejorada con una buena iluminación.
  • Mantén el lente limpio: un lente limpio es fundamental para obtener fotos nítidas y claras.

