Colocar café molido en la mochila del inodoro: por qué hacerlo y para qué sirve

Lo que parece un experimento extraño con café molido es, en realidad, una técnica de limpieza y aromatización que promete soluciones económicas y ecológicas para uno de los problemas más comunes del hogar: los malos olores en el cuarto de baño.
Para dejar atrás este problema, todo lo que tienes que hacer es verter un poco de café molido en el interior de la mochila del inodoro, aquella que se encuentra en la parte de atrás del mismo.
Por qué recomiendan colocar café molido en la mochila del inodoro
El principal motivo por el que se recomienda este método es la capacidad natural del café para neutralizar aromas. Los granos de café contienen nitrógeno, un elemento que ayuda a absorber y eliminar el gas azufre del aire cuando se combina con el carbono.
Así, en lugar de nmascarar los olores con perfumes sintéticos, el café actúa como un filtro biológico. Al colocarlo en la mochila, el agua absorbe parte de estas propiedades. Cada vez que se acciona la cisterna, el flujo de agua libera una fragancia sutil y limpia, ayudando a mantener el ambiente del baño fresco.
Aunque es una alternativa natural, los expertos en plomería sugieren precaución. El uso constante podría teñir levemente la cerámica si el café es muy oscuro, y si la bolsa se rompe, los sedimentos podrían afectar provocando fugas de agua.
Como puedes ver, este truco es una excelente opción de limpieza alternativa para quienes buscan un hogar más sustentable. Si se hace con cuidado, tu baño podrá disfrutar del aroma de una cafetería recién abierta de forma sencilla y económica.
Paso a paso: cómo aplicar este truco correctamente
Para que este truco sea efectivo y no dañe tu sistema de tuberías, no debes arrojar el polvo directamente al agua. La forma correcta de hacerlo es:
-
Preparación: toma una media fina vieja o una bolsa de tela de malla cerrada.
Carga: coloca dos o tres cucharadas de café molido (pueden ser restos secos de la cafetera para reciclar).
Instalación: ata la bolsa firmemente y cuélgala dentro de la mochila del inodoro, asegurándote de que no obstruya el mecanismo del flotador ni la válvula de descarga.