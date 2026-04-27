Colocar café molido en la mochila del inodoro: por qué hacerlo y para qué sirve

Por qué recomiendan colocar café molido en la mochila del inodoro

El principal motivo por el que se recomienda este método es la capacidad natural del café para neutralizar aromas. Los granos de café contienen nitrógeno, un elemento que ayuda a absorber y eliminar el gas azufre del aire cuando se combina con el carbono.

Así, en lugar de nmascarar los olores con perfumes sintéticos, el café actúa como un filtro biológico. Al colocarlo en la mochila, el agua absorbe parte de estas propiedades. Cada vez que se acciona la cisterna, el flujo de agua libera una fragancia sutil y limpia, ayudando a mantener el ambiente del baño fresco.

Aunque es una alternativa natural, los expertos en plomería sugieren precaución. El uso constante podría teñir levemente la cerámica si el café es muy oscuro, y si la bolsa se rompe, los sedimentos podrían afectar provocando fugas de agua.

café molido El café molido puede ayudarte con los malos olores en tu baño.

Como puedes ver, este truco es una excelente opción de limpieza alternativa para quienes buscan un hogar más sustentable. Si se hace con cuidado, tu baño podrá disfrutar del aroma de una cafetería recién abierta de forma sencilla y económica.

Paso a paso: cómo aplicar este truco correctamente

Para que este truco sea efectivo y no dañe tu sistema de tuberías, no debes arrojar el polvo directamente al agua. La forma correcta de hacerlo es: