7 ideas sencillas para reciclar frascos de café y transformarlos en maravillosos objetos de decoración

Esta es una de las opciones más elegantes. Podés utilizar el frasco de café para colocar flores artificiales, añadiendo en el fondo una guirnalda de luces LED . Esto crea una lámpara decorativa que aporta calidez a cualquier mesa.

Organizador

Los frascos son ideales para mantener el orden en tu escritorio o taller de costura. Usalos para guardar botones, clips o artículos de papelería. Al ser de vidrio, te permiten ver el contenido rápidamente, combinando la funcionalidad con una estética organizada y limpia.

frasco cafe Descubrí cómo reciclar frascos de café.

Portavelas artesanales

Otra idea DIY simple de hacer es transformar un frasco de café en un portavelas. Aplicá una capa de pintura a la tiza por fuera y colocá una vela en su interior. La luz se filtrará a través del diseño, creando patrones de sombras acogedores para tus cenas o momentos de relax.

Contenedores de baño estilo spa

Quitá las etiquetas y utilizá los frascos de café vacíos para guardar algodones, hisopos o sales de baño. Podés pintar las tapas con colores metálicos (como dorado o cobre) y pegar un tirador de mueble pequeño en el centro de la tapa para darle un aspecto más sofisticado.

Terrario miniatura

Aprovechá la profundidad del frasco de café para crear un pequeño ecosistema. Colocá una base de piedras pequeñas para el drenaje, un poco de carbón activado, tierra y pequeñas suculentas o musgo. Es una pieza de decoración viva que requiere muy poco mantenimiento.

frasco de café Así podés transformar tus frascos de café vacíos.

Especiero rústico para la cocina

Si podés reciclar frascos de café de igual tamaño, tenés la oportunidad de crear un juego de especieros. Pintá las tapas para escribir el nombre de cada condimento. Esto le dará a tu cocina un toque rústico y muy profesional.

Dispensador de jabón líquido

La séptima idea DIY consistirá en transformar un frasco de café en un dispensador de jabón líquido. Solo deberás perforar la tapa del recipiente y adaptar el cabezal de un dispensador de jabón viejo. Es una forma excelente de tener un objeto decorativo y útil en la cocina o en el baño.