7 ideas sencillas para reciclar frascos de café y transformarlos en maravillosos objetos de decoración

El café es una bebida universal que está presente en cualquier hogar. Por esta razón, seguramente tendrás frascos guardados en el rincón de la alacena o en algún lugar de la lavandería. Antes de tirarlos, te cuento que es mejor reciclarlos y transformarlos en objetos de decoración que pueden ir en la cocina, en el baño o en la sala, dándole glamour a tu casa con simples ideas DIY.
Reciclaje: guardá los frascos de café vacíos y transformalos en estas ideas de decoración
Con pocos materiales y mucho ingenio podrás reciclar los frascos de café y convertirlos en distintos elementos ornamentales que le darán un plus a tu hogar. En simultáneo, estarás ayudando al medioambiente reduciendo residuos y fomentando hábitos sostenibles.
Florero con iluminación LED
Esta es una de las opciones más elegantes. Podés utilizar el frasco de café para colocar flores artificiales, añadiendo en el fondo una guirnalda de luces LED . Esto crea una lámpara decorativa que aporta calidez a cualquier mesa.
Organizador
Los frascos son ideales para mantener el orden en tu escritorio o taller de costura. Usalos para guardar botones, clips o artículos de papelería. Al ser de vidrio, te permiten ver el contenido rápidamente, combinando la funcionalidad con una estética organizada y limpia.
Portavelas artesanales
Otra idea DIY simple de hacer es transformar un frasco de café en un portavelas. Aplicá una capa de pintura a la tiza por fuera y colocá una vela en su interior. La luz se filtrará a través del diseño, creando patrones de sombras acogedores para tus cenas o momentos de relax.
Contenedores de baño estilo spa
Quitá las etiquetas y utilizá los frascos de café vacíos para guardar algodones, hisopos o sales de baño. Podés pintar las tapas con colores metálicos (como dorado o cobre) y pegar un tirador de mueble pequeño en el centro de la tapa para darle un aspecto más sofisticado.
Terrario miniatura
Aprovechá la profundidad del frasco de café para crear un pequeño ecosistema. Colocá una base de piedras pequeñas para el drenaje, un poco de carbón activado, tierra y pequeñas suculentas o musgo. Es una pieza de decoración viva que requiere muy poco mantenimiento.
Especiero rústico para la cocina
Si podés reciclar frascos de café de igual tamaño, tenés la oportunidad de crear un juego de especieros. Pintá las tapas para escribir el nombre de cada condimento. Esto le dará a tu cocina un toque rústico y muy profesional.
Dispensador de jabón líquido
La séptima idea DIY consistirá en transformar un frasco de café en un dispensador de jabón líquido. Solo deberás perforar la tapa del recipiente y adaptar el cabezal de un dispensador de jabón viejo. Es una forma excelente de tener un objeto decorativo y útil en la cocina o en el baño.