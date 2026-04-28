DIY: te comparto 3 arreglos básicos de costura que puedes realizar en casa

3 DIY de costura básicos e indispensables

Cuando se trata de ropa existen roturas o problemas comunes y recurrentes que se pueden arreglar en casa sin gastar de más y con poco tiempo.

Hoy te comparto 3 de esos DIY de ropa: uno para hacer un ruedo, el segundo para arreglar una media rota y el último para achicar la cintura de un pantalón.

Medias rotas Un truco para cada problema de costura.

Para hacer el ruedo de un pantalón existe un truco básico y sencillo. Voltea la prenda de ropa y toma la medida que deseas achicar. Puedes cortar el pantalón y realizar un dobladillo o puedes coser el dobladillo hacia adentro con una costura invisible. Si tienes una media ropa, puedes usar un truco viejísimo y fácil. Para este DIY solo hay que introducir un foco viejo en la media del revés y coserla a mano con puntada cruzada. El foco evita que la media se deforme. Si quieres achicar la cintura de un pantalón o de una prenda de ropa similar, puedes hacer unas pinzas. Este DIY consiste en marcar un triangulo diagonal a los costados de la prenda y coser del reves esas marcas.

Un DIY de costura puede mejorar tu salud

La costura se ha consolidado como mucho más que una tarea doméstica; hoy es un truco de bienestar que combina creatividad y salud.

Integrar este hábito DIY en tu rutina diaria dentro de casa ofrece ventajas terapéuticas comparables a la meditación, impactando positivamente en el cuerpo y la mente. Estos son los principales beneficios de usar en casa para tu salud:

coser Practicar la costura en casa es un truco infalible para quienes buscan un proyecto DIY que cuide su equilibrio emocional mientras crean algo único.