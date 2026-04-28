DIY: te comparto 3 arreglos básicos de costura que puedes realizar en casa

Hoy no te comparto un truco, hoy te enseño a realizar 3 arreglos de costura básicos para ropa que no pueden faltar en tu cuaderno de costura.
3 DIY de costura básicos e indispensables
Cuando se trata de ropa existen roturas o problemas comunes y recurrentes que se pueden arreglar en casa sin gastar de más y con poco tiempo.
Hoy te comparto 3 de esos DIY de ropa: uno para hacer un ruedo, el segundo para arreglar una media rota y el último para achicar la cintura de un pantalón.
- Para hacer el ruedo de un pantalón existe un truco básico y sencillo. Voltea la prenda de ropa y toma la medida que deseas achicar. Puedes cortar el pantalón y realizar un dobladillo o puedes coser el dobladillo hacia adentro con una costura invisible.
- Si tienes una media ropa, puedes usar un truco viejísimo y fácil. Para este DIY solo hay que introducir un foco viejo en la media del revés y coserla a mano con puntada cruzada. El foco evita que la media se deforme.
- Si quieres achicar la cintura de un pantalón o de una prenda de ropa similar, puedes hacer unas pinzas. Este DIY consiste en marcar un triangulo diagonal a los costados de la prenda y coser del reves esas marcas.
Un DIY de costura puede mejorar tu salud
La costura se ha consolidado como mucho más que una tarea doméstica; hoy es un truco de bienestar que combina creatividad y salud.
Integrar este hábito DIY en tu rutina diaria dentro de casa ofrece ventajas terapéuticas comparables a la meditación, impactando positivamente en el cuerpo y la mente. Estos son los principales beneficios de usar en casa para tu salud:
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La costura en casa reduce el estres y la ansiedad. El ritmo constante de la costura induce un estado de flujo que disminuye los niveles de cortisol. Es una pausa mental necesaria frente al caos cotidiano.
Un DIY de costura puede impactar positivamente en tu motricidad fina. Manejar agujas y alfileres fortalece los músculos de las manos y mejora la coordinación ojo-mano, manteniendo las articulaciones ágiles y funcionales.
La costura en casa estimula la memoria. Seguir patrones y calcular dimensiones es un excelente ejercicio cognitivo. Ayuda a prevenir el envejecimiento cerebral y mejora la capacidad de concentración.
Aunque no lo creas, un truco de costura puede favorecer a tu autoestima. Terminar un proyecto propio genera una gratificación inmediata. Esa sensación de logro refuerza la confianza en las capacidades personales.
Al ser una actividad que requiere foco, obliga a tomar consciencia del cuerpo y del momento presente, fomentando la relajación profunda.