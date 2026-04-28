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DIY: te comparto 3 arreglos básicos de costura que puedes realizar en casa

La costura en casa requiere siempre de algun truco o DIY que la vuelva más sencilla y amena. Hoy te dejo tres de esas soluciones básicas de costurera

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Tres opciones de trucos o DIY de costura artesanal. 

Tres opciones de trucos o DIY de costura artesanal. 

Para empezar a coser o realizar cualquier proyecto DIY de costura en casa, primero hay que recurrir a los básicos e indispensables.

Hoy no te comparto un truco, hoy te enseño a realizar 3 arreglos de costura básicos para ropa que no pueden faltar en tu cuaderno de costura.

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Toma nota, prepara tu m&aacute;quina de coser y presta mucha atenci&oacute;n.&nbsp;

Toma nota, prepara tu máquina de coser y presta mucha atención.

3 DIY de costura básicos e indispensables

Cuando se trata de ropa existen roturas o problemas comunes y recurrentes que se pueden arreglar en casa sin gastar de más y con poco tiempo.

Hoy te comparto 3 de esos DIY de ropa: uno para hacer un ruedo, el segundo para arreglar una media rota y el último para achicar la cintura de un pantalón.

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Un truco para cada problema de costura.&nbsp;

Un truco para cada problema de costura.

  1. Para hacer el ruedo de un pantalón existe un truco básico y sencillo. Voltea la prenda de ropa y toma la medida que deseas achicar. Puedes cortar el pantalón y realizar un dobladillo o puedes coser el dobladillo hacia adentro con una costura invisible.
  2. Si tienes una media ropa, puedes usar un truco viejísimo y fácil. Para este DIY solo hay que introducir un foco viejo en la media del revés y coserla a mano con puntada cruzada. El foco evita que la media se deforme.
  3. Si quieres achicar la cintura de un pantalón o de una prenda de ropa similar, puedes hacer unas pinzas. Este DIY consiste en marcar un triangulo diagonal a los costados de la prenda y coser del reves esas marcas.

Un DIY de costura puede mejorar tu salud

La costura se ha consolidado como mucho más que una tarea doméstica; hoy es un truco de bienestar que combina creatividad y salud.

Integrar este hábito DIY en tu rutina diaria dentro de casa ofrece ventajas terapéuticas comparables a la meditación, impactando positivamente en el cuerpo y la mente. Estos son los principales beneficios de usar en casa para tu salud:

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Practicar la costura en casa es un truco infalible para quienes buscan un proyecto DIY que cuide su equilibrio emocional mientras crean algo &uacute;nico.

Practicar la costura en casa es un truco infalible para quienes buscan un proyecto DIY que cuide su equilibrio emocional mientras crean algo único.

  • La costura en casa reduce el estres y la ansiedad. El ritmo constante de la costura induce un estado de flujo que disminuye los niveles de cortisol. Es una pausa mental necesaria frente al caos cotidiano.

  • Un DIY de costura puede impactar positivamente en tu motricidad fina. Manejar agujas y alfileres fortalece los músculos de las manos y mejora la coordinación ojo-mano, manteniendo las articulaciones ágiles y funcionales.

  • La costura en casa estimula la memoria. Seguir patrones y calcular dimensiones es un excelente ejercicio cognitivo. Ayuda a prevenir el envejecimiento cerebral y mejora la capacidad de concentración.

  • Aunque no lo creas, un truco de costura puede favorecer a tu autoestima. Terminar un proyecto propio genera una gratificación inmediata. Esa sensación de logro refuerza la confianza en las capacidades personales.

  • Al ser una actividad que requiere foco, obliga a tomar consciencia del cuerpo y del momento presente, fomentando la relajación profunda.

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