Un DIY de costura facilísimo: cómo coser una frutera de tela

Embed - [TUTORIAL - DIY ] Cómo hacer una cesta circular / cesta circular de tela

Utiliza telas de lona para el exterior y algún lienzo o tela de avión para el interior del proyecto. El primer paso de este DIY es cortar las telas: necesitas una base redonda y un rectángulo para el cuerpo. Puedes usar guata para rellenar el interior. Corta las telas exteriores y las interiores. Une las piezas interiores y exteriores como se muestra en el DIY. Puedes usar este DIY o truco con un dobladillo para que se vea la tela interna o sin doblar para colocar más frutas.

Los infaltables para todo DIY de costura en casa

Cuando se trata de coser en casa y realizar diferentes DIY de ropa, arreglos o accesorios, hay algo que es incluso más importante que tener los moldes de papel o las medidas de la prenda: contar con un costurero bien completo y preparado para cualquier truco.

costurero Si quieres evitar frustraciones a mitad de un DIY de hilos, hay elementos que no son negociables.

Armar un costurero básico es como construir un botiquín de primeros auxilios: la clave no es la cantidad, sino la precisión y calidad de las herramientas de costura.

Primero, invierte en unas tijeras de sastre de alta calidad; su único propósito debe ser cortar tela (jamás papel), ya que un filo mellado arruina el tejido.

También es importante tener una pinza o un descosedor de puntadas, esa pequeña herramienta que se convertirá en tu mejor aliado para corregir errores en tus DIY sin dañar las telas.

Lo ideal es contar con broches sujetadores o alfileres de cabeza de vidrio para sujetar las telas. Estos elementos no se dañan con la plancha, no agujerean las telas y son bastante firmes.

No olvides una cinta métrica flexible de 150 cm y una tiza de sastre o marcador textil para trazar con exactitud. También puedes comprar una regla escolar larga o una escuadra de costura.

En cuanto a las agujas, asegúrate de tener un set variado para diferentes grosores, proyectos o DIY y, por supuesto, hilos de poliéster en colores neutros (negro, blanco, gris), que ofrecen la resistencia necesaria para casi cualquier truco.

Finalmente, incluye siempre bobinas de máquina y un enhebrador si tu vista se fatiga. Con estos esenciales, estarás lista para transformar cualquier pedazo de tela en un DIY canchero, artesanal y con acabados profesionales.