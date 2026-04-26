Quini 6: los resultados del sorteo 3368 del domingo 26 de abril

TRADICIONAL

16 - 17 - 20 - 28 - 30 - 42

POZO VACANTE 6 aciertos ($780.000.000)

17 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $2.472.493,24

1.187 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $10.623,18

LA SEGUNDA

01 - 04 - 06 - 15 - 20 - 28

1 GANADOR 6 aciertos ($965.697.295,50): Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe

68 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $618.123,31

2.648 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $4.761,98

REVANCHA

02 - 09 - 32 - 40 - 41 - 42

POZO VACANTE 6 aciertos ($3.210.639.444)

SIEMPRE SALE

11 - 14 - 20 - 34 - 38 - 40

18 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $20.953.876,50

(3 de Buenos Aires, 2 de Mendoza, 2 de Misiones, 2 de Córdoba, 2 de Santa Fe, 1 de Santiago del Estero, 1 de Entre Ríos, 1 de Chaco, 1 de Capital Federal, 1 de Río Negro, 1 de Corrientes, 1 de Santa Cruz)

POZO EXTRA

01 – 02 – 04 – 06 – 09 – 15 – 16 – 17 – 20 – 28 – 30 – 32 – 40 – 41 – 42

781 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $198.463,51

quini 6 resultados sorteo ganadores 1 Quini 6: los resultados del sorteo 3368 del domingo 26 de abril.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los: