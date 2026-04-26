El Quini 6 realiza este domingo 26 de abril de 2026 el sorteo 3368, para saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
Quini 6: los resultados del sorteo 3368 del domingo 26 de abril
- TRADICIONAL
16 - 17 - 20 - 28 - 30 - 42
POZO VACANTE 6 aciertos ($780.000.000)
17 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $2.472.493,24
1.187 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $10.623,18
- LA SEGUNDA
01 - 04 - 06 - 15 - 20 - 28
1 GANADOR 6 aciertos ($965.697.295,50): Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe
68 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $618.123,31
2.648 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $4.761,98
- REVANCHA
02 - 09 - 32 - 40 - 41 - 42
POZO VACANTE 6 aciertos ($3.210.639.444)
- SIEMPRE SALE
11 - 14 - 20 - 34 - 38 - 40
18 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $20.953.876,50
(3 de Buenos Aires, 2 de Mendoza, 2 de Misiones, 2 de Córdoba, 2 de Santa Fe, 1 de Santiago del Estero, 1 de Entre Ríos, 1 de Chaco, 1 de Capital Federal, 1 de Río Negro, 1 de Corrientes, 1 de Santa Cruz)
- POZO EXTRA
01 – 02 – 04 – 06 – 09 – 15 – 16 – 17 – 20 – 28 – 30 – 32 – 40 – 41 – 42
781 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $198.463,51
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15