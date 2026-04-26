Triunfazo de Independiente Rivadavia en un Superclásico mendocino para la historia: resumen y el show de goles

Independiente Rivadavia está en el mejor momento de su historia, es el puntero del Torneo Apertura, de la tabla anual, de su grupo en la Copa Libertadores y si algo le faltaba le ganó 5 a 1 en el clásico a Gimnasia y Esgrima.
Pese a que el Lobo se puso en ventaja al minuto, la Lepra jugó un partidazo, aprovechó la expulsión de Paredes y consiguió un triunfo que ya es parte de los libros de historia del fútbol de Mendoza.
Los goles de Studer, Sartori, Arce, Costa y Bucca quedarán en la memoria de los hinchas azules que coparon el Bautista Gargantini, ilusionados más que nunca con el equipo de Alfredo Berti.
El 5 a 1 del martes 26 de abril del 2026 en el Parque mantiene a la Lepra en lo más alto y además deja al Lobo sin chances de alcanzar los playoffs del Apertura.
El gran momento de Independiente Rivadavia
Independiente Rivadavia es el equipo del momento con 13 victorias en 18 partidos jugados en este año, incluyendo el Maracanazo ante Fluminense y el clásico de este domingo.
El equipo de Berti ya piensa en continuar su racha en la Copa Libertadores y en los playoffs del Apertura.