Triunfazo de Independiente Rivadavia en un Superclásico mendocino para la historia: resumen y el show de goles

Los goles de Studer, Sartori, Arce, Costa y Bucca quedarán en la memoria de los hinchas azules que coparon el Bautista Gargantini, ilusionados más que nunca con el equipo de Alfredo Berti.

El 5 a 1 del martes 26 de abril del 2026 en el Parque mantiene a la Lepra en lo más alto y además deja al Lobo sin chances de alcanzar los playoffs del Apertura.

Embed - HISTÓRICA GOLEADA DE LA LEPRA MENDOCINA EN EL CLÁSICO | Ind. Rivadavia 5-1 Gimnasia (M) | RESUMEN

El gran momento de Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia es el equipo del momento con 13 victorias en 18 partidos jugados en este año, incluyendo el Maracanazo ante Fluminense y el clásico de este domingo.

El equipo de Berti ya piensa en continuar su racha en la Copa Libertadores y en los playoffs del Apertura.