Inicio Fútbol
Torneo Apertura

Triunfazo de Independiente Rivadavia en un Superclásico mendocino para la historia: resumen y el show de goles

Independiente Rivadavia está en el mejor momento de su historia y si algo le faltaba le ganó 5 a 1 en el clásico a Gimnasia y Esgrima, en el Gargantini.

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Sartori y Villa celebran en el Gargantini.

Sartori y Villa celebran en el Gargantini.

Foto: Martín Pravata/UNO

Independiente Rivadavia está en el mejor momento de su historia, es el puntero del Torneo Apertura, de la tabla anual, de su grupo en la Copa Libertadores y si algo le faltaba le ganó 5 a 1 en el clásico a Gimnasia y Esgrima.

Pese a que el Lobo se puso en ventaja al minuto, la Lepra jugó un partidazo, aprovechó la expulsión de Paredes y consiguió un triunfo que ya es parte de los libros de historia del fútbol de Mendoza.

independiente 1
Bucca festeja y el 5 a 1 de Independiente Rivadavia ante Gimnasia y Esgrima a es una realidad.

Bucca festeja y el 5 a 1 de Independiente Rivadavia ante Gimnasia y Esgrima a es una realidad.

Los goles de Studer, Sartori, Arce, Costa y Bucca quedarán en la memoria de los hinchas azules que coparon el Bautista Gargantini, ilusionados más que nunca con el equipo de Alfredo Berti.

El 5 a 1 del martes 26 de abril del 2026 en el Parque mantiene a la Lepra en lo más alto y además deja al Lobo sin chances de alcanzar los playoffs del Apertura.

Embed - HISTÓRICA GOLEADA DE LA LEPRA MENDOCINA EN EL CLÁSICO | Ind. Rivadavia 5-1 Gimnasia (M) | RESUMEN

El gran momento de Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia es el equipo del momento con 13 victorias en 18 partidos jugados en este año, incluyendo el Maracanazo ante Fluminense y el clásico de este domingo.

El equipo de Berti ya piensa en continuar su racha en la Copa Libertadores y en los playoffs del Apertura.

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar