Agustín Vila: "Que Independiente Rivadavia vuelva a ser un club familiar es de las cosas más hermosas que estamos construyendo

agustin vila 2 Agustín y Sophie Vila, padre e hija hinchas de Independiente Rivadavia.

- Y desde el lado del hincha, ¿hay ansiedad?.

- Recién hablaba con unos dirigentes. Ayer no estaba tan ansioso. Hoy me levanté extremadamente ansioso, empieza a caer la gente, se empieza a armar el marco, y bueno, van subiendo las revoluciones y la ansiedad, así que esperando que empiece.

- El otro día en la conferencia que se hizo en la Municipalidad, hablabas del plano familiar. Ahora te vemos con tu esposa, con tu hija. Hoy no está Daniel, pero imagino que han estado hablando hasta recién ¿Eso hace que se disfrute el doble todo lo que se está viviendo?

- Recién corté con Daniel, también está ansioso. Y hoy poder vivirlo con mi hija, que ya es asidua de la cancha, Leprosa desde la cuna, y con mi mujer. Que Independiente vuelva a ser un club familiar para mí es una de las cosas más hermosas que estamos construyendo. Ves la cantidad de nenes, familias, mujeres que hay en la cancha, y para mí es una de las cosas que más orgullo debe darnos como dirigentes en este proceso.

Embed - Agustín Vila antes del clásico entre Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima

El gran momento del club y la campaña de socios

- Todo esto es el fruto del trabajo de 15 años ya casi que están en el club. Hoy hay un clásico, en unos días hay que pensar en la Copa y en los playoffs.

- Es espectacular, porque después de tantos años de malas, por no ascender, sufrir para no perder la categoría, problemas de violencia dentro del club. Hoy que Independiente Rivadavia se haya convertido, como dijo el técnico, en un club ganador, en el que uno desea ir a cada partido, paso a paso, compitiendo en todos los torneos. Bueno, no nos conformamos con lo que nos ha pasado, queremos ir por más, y acá estamos.

- El club lanzó una campaña y el socio respondió, decían que fue una locura, de lunes a sábado.

- Tratamos como dirigencia de ser lo más cercano al hincha, escuchar cuáles son las necesidades, qué es lo que quieren, había una necesidad de mucha gente que había dejado venir a la cancha por no poder afrontar deudas de varios meses. Hicimos una moratoria con excelentes resultados, y volvimos a traer al club a más de 2.000 hinchas.