La solidaridad de los hinchas de Independiente Rivadavia sigue creciendo y llegó a la Pastoral de Calle

ENTREGA DONACION LA LEPRA 2 La capilla de la Virgen de la Carrodilla recibe cada jueves entre 70 y 80 personas en su comedor y además preparan 200 raciones para aquellas familias que llevan comida a sus hogares. Martín Pravata/Diario UNO

Parte de la donación fue destinada a la parroquia Nuestra Señora de la Carrodilla, en Luján de Cuyo, donde cada jueves se acompaña a personas en situación de vulnerabilidad con comida y contención.

“Queremos agradecer profundamente la solidaridad de los hinchas de Independiente Rivadavia. En la parroquia recibimos cada jueves entre 70 y 80 personas que no solo vienen por un plato de comida, sino también a encontrar compañía y contención. No se trata solo de saciar el hambre, sino de escuchar y acompañar”, explicó el padre Damián Villaseca.

“Por eso, aunque asisten alrededor de 70 u 80 personas, se preparan más de 200 raciones, ya que muchas familias llevan comida para sus hijos. En muchos casos, se trata de grupos familiares numerosos, con cuatro o cinco niños, lo que multiplica la demanda”, agregó.

ENTREGA DONACION LA LEPRA 3 La Pastoral de la Calle, no sólo asiste a personas en situación de calle, sino tambien a familias enteras en situación de vulnerabilidad que llegan buscando raciones de comida para llevarlas a su hogar. Martín Pravata/Diario UNO

Además, destacó que parte de los alimentos donados permitirá reforzar el trabajo que se realiza en el Patio Callejero, ubicado en la Iglesia La Merced, donde se asiste a muchas más personas cada día.

La Pastoral de Calle desarrolla su tarea de manera sostenida en distintos espacios. En el Patio Callejero se entregan entre 130 y 150 porciones diarias, mientras que en Carrodilla se superan ampliamente las 350 raciones semanales.

“En este espacio no solo asisten personas en situación de calle. Si bien alrededor del 60% atraviesa esa realidad, el resto son familias que, aunque tienen un lugar donde vivir, no logran llegar a fin de mes y necesitan de este acompañamiento”, explicó Verónica Gil, coordinadora del comedor.

ENTREGA DONACION LA LEPRA 4 El comedor de la Capilla de Carrodilla, se sostiene todas las semanas gracias a la labor solidaria de más de 40 voluntarios y voluntarias que cocinan y preparan merienda para las personas que asisten. Martín Pravata/Diario UNO

“Este lugar se sostiene gracias al compromiso de unos 40 voluntarios y voluntarias que, cada semana, cocinan, sirven la comida y, sobre todo, brindan contención a quienes se acercan”, agregó.

En ese mismo sentido, también se desarrollan propuestas como el Grupo Olla, que funciona en horarios más tempranos para acompañar a madres que asisten con sus niños y niñas, generando un entorno más cuidado y adecuado para los más chicos.

La iniciativa se replica en cada encuentro de local y no deja de crecer. Cada donación no solo suma alimentos, sino también participación y sentido de comunidad, consolidando una acción que ya forma parte de la identidad leprosa.

Además, quienes colaboran participan del sorteo de una camiseta oficial del club, sumando un incentivo más para seguir siendo parte.

Porque cuando la pasión se transforma en compromiso, el resultado es claro: hay hinchas que ya son campeones, incluso antes de que empiece el partido.