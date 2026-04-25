Independiente Rivadavia presentó su nueva piel: conocé la tercera equipación de la Lepra

En el posteo, Independiente Rivadavia escribió: "Hay cosas que no se explican. Se sienten. La emoción de ponerse esta camiseta, mirar el escudo y saber todo lo que representa. La historia, la gente, el orgullo de pertenecer".

Para cerrar, la institución que atraviesa un presente soñado (siendo líder de todas las competiciones que afronta), cerró: "Hoy presentamos una nueva piel para seguir escribiendo nuestra historia".

Del video, que tuvo como escenario elegido el estadio Bautista Gargantini, participan futbolistas del plantel de Reserva (algunos entrenando con el plantel profesional) y también del equipo femenino.

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Se sienten.



La emoción de ponerse esta camiseta, mirar el escudo y saber todo lo que representa. La historia, la gente, el orgullo de pertenecer.



Hoy presentamos una nueva piel para seguir escribiendo nuestra historia.



Nueva casaca Nº3

… pic.twitter.com/8I21XVyvOM — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) April 25, 2026

De esta manera la marca Aifit, con la cual el hincha de Indpendiente Rivadavia está muy a gusto, completó las tres equipaciones con las que el equipo competirá en la temporada 2026.

Independiente Rivadavia se prepara para el clásico

Independiente Rivadavia recibirá este domingo, desde las 15, a Gimnasia y Esgrima en el estadio Bautista Gargantini. Pese a la presentación de la nueva camiseta, se sabe que la Lepra se vestirá completamente de azul para duelo ante el Blanquinegro.

El elenco comandado por Alfredo Berti llega con un gran envión al Clásico de Mendoza. El Azul es puntero en la Zona B y en la Tabla Anual de la Liga Profesional y, además, se ubica en lo más alto del Grupo C de la Copa Libertadores con puntaje ideal tras sus dos primeras presentaciones.

El entrenador, el padre de la criatura, habló en la previa del encuentro. En su charla ante los micrófonos de ESPN, el DT soltó una frase que enloqueció a los hinchas: “Siempre sueño, hay que soñar, hay que creérsela. Ahora sueño con ganar la Copa Libertadores, el campeonato local".

"Si empezás una competencia y te ponés un techo, me dedicaría a otra cosa. Esto es pasión. Acá tenés que soñar, estar feliz todos los días, generarle expectativa a los futbolistas, que sientan que el técnico los apoya y que lo que les está diciendo es cierto. Los veo como se entrenan, como se superan”, sumó Berti.