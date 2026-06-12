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Franco Colapinto no tuvo un buen ritmo y terminó en el puesto 15 en la segunda práctica del Gran Premio de Barcelona

Franco Colapinto no estuvo cómodo con su Alpine en la segunda práctica del Gran Premio de Barcelona y terminó cinco ubicaciones más abajo que en la FP1

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Franco Colapinto terminó en el puesto 15 del Gran Premio de Barcelona. 

Franco Colapinto terminó en el puesto 15 del Gran Premio de Barcelona. 

Luego de terminar décimo en la primera práctica, Franco Colapinto culminó en el décimo quinto lugar en la segunda sesión de ensayos libres del Gran Premio de Barcelona. El argentino giró 30 vueltas y fue mejor que su compañero de Alpine, Pierre Gasly, quien terminó en la décimo sexta ubicación.

Rompiendo con la supremacía de los Mercedes en esta temporada de la Fórmua 1, el líder de la segunda práctica en Barcelona fue Lando Norris (McLaren) con un tiempo de 1:15.426. Lo sucedieron George Russell (Mercedes) y su compañero Oscar Piastri (McLaren).

Franco Colapinto terminó décimo quinto en la segunda práctica del Gran Premio de Barcelona

Fue sorpresiva la segunda práctica del Gran Premio de Barcelona por la irrupción de McLaren en los primeros puestos de la parrilla. Lando Norris, quien se ausentó en la primera tanda de ensayos (por cederle el lugar al novato Leonardo Fornaroli), regresó en modo campeón del mundo y giró a gran velocidad para quedarse con ese primer puesto de la sesión.

Predominaron los neumáticos blandos en esta práctica y, con este componente, Franco Colapinto registró un buen tiempo y se ubicó en el puesto 11 circunstancialmente. Luego cayó de posiciones conforme avanzó la sesión. Pierre Gasly, quien presentó algunos inconvenientes en su auto en la práctica 1, terminó décimo sexto, a poco más de dos décimas de distancia girando 29 vueltas.

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Liam Lawson tuvo problemas con su monoplaza al comienzo de la práctica y motivó un Virtual Safety Car por unos instantes. Antonelli, líder del campeonato mundial -que tampoco participó en la primera práctica- inició bien la sesión, con buen ritmo, pero terminó por quedarse con el quinto lugar. En la cuarta ubicación apareció Leclerc, perdiendo apenas un puesto respecto de la FP1.

Cómo sigue el GP de Barcelona de Fórmula 1

Sábado 13 de junio

Práctica libre 3 a las 7:30

Clasificación a las 11

Domingo 14 de junio

Carrera a las 10

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