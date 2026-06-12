Franco Colapinto no tuvo un buen ritmo y terminó en el puesto 15 en la segunda práctica del Gran Premio de Barcelona

Predominaron los neumáticos blandos en esta práctica y, con este componente, Franco Colapinto registró un buen tiempo y se ubicó en el puesto 11 circunstancialmente. Luego cayó de posiciones conforme avanzó la sesión. Pierre Gasly, quien presentó algunos inconvenientes en su auto en la práctica 1, terminó décimo sexto, a poco más de dos décimas de distancia girando 29 vueltas.
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Liam Lawson tuvo problemas con su monoplaza al comienzo de la práctica y motivó un Virtual Safety Car por unos instantes. Antonelli, líder del campeonato mundial -que tampoco participó en la primera práctica- inició bien la sesión, con buen ritmo, pero terminó por quedarse con el quinto lugar. En la cuarta ubicación apareció Leclerc, perdiendo apenas un puesto respecto de la FP1.
Cómo sigue el GP de Barcelona de Fórmula 1
Sábado 13 de junio
Práctica libre 3 a las 7:30
Clasificación a las 11
Domingo 14 de junio
Carrera a las 10