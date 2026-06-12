Franco Colapinto no tuvo un buen ritmo y terminó en el puesto 15 en la segunda práctica del Gran Premio de Barcelona

Rompiendo con la supremacía de los Mercedes en esta temporada de la Fórmua 1, el líder de la segunda práctica en Barcelona fue Lando Norris (McLaren) con un tiempo de 1:15.426. Lo sucedieron George Russell (Mercedes) y su compañero Oscar Piastri (McLaren).

Franco Colapinto terminó décimo quinto en la segunda práctica del Gran Premio de Barcelona

Fue sorpresiva la segunda práctica del Gran Premio de Barcelona por la irrupción de McLaren en los primeros puestos de la parrilla. Lando Norris, quien se ausentó en la primera tanda de ensayos (por cederle el lugar al novato Leonardo Fornaroli), regresó en modo campeón del mundo y giró a gran velocidad para quedarse con ese primer puesto de la sesión.