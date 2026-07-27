Abel Albino pidió otros 500 socios para poder reabrir el hospitalito de CONIN en Las Heras

El hospital de la Fundación CONIN. Foto: Fundación CONIN

Lo que falta para reabrir el hospitalito de CONIN

Abel Albino fue entrevistado por Marcela Navarro, en el noticiero de Canal 7. Contento, dijo: "Hemos hecho 1.500 socios, que es lo que yo dije hace tres meses que necesitábamos para empezar por lo menos a recontratar al personal, tanto profesionales como de otros sectores".

Con 500 socios más, ya estaremos seguros para reabrir y pagar los sueldos. Y además, para financiar la compra de las leches, que es lo más caro Con 500 socios más, ya estaremos seguros para reabrir y pagar los sueldos. Y además, para financiar la compra de las leches, que es lo más caro

El doctor Albino explicó que "los socios pagan un promedio de $20.000 por mes. Eso es lo que necesitamos , aportes mensuales, no una donación única. Obvio que hay mucha gente que la hizo, y en buena hora. Y que lo siga haciendo. Lo que pasa es que lo que la da continuidad a nuestro hospital son las donaciones mensuales".

"Por eso -reiteró- con 500 socios más estaremos tranquilos. Y en un mes o mes y medio, podremos reabrir el Hospitalito".

Albino se refirió también a lo vital que es la atención a los niños desnutridos: "La desnutrición genera debilidad mental, que se puede revertir, porque la crea el hombre y el hombre es el que debe quebrarla. La principal riqueza de un país es el capital humano y si el capital humano está dañado, el país no tiene futuro".