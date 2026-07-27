Abel Albino se mostró optimista sobre la reapertura del hospital de CONIN, cerrado desde fines de marzo de este año. Destacó que la campaña para sumar socios ha dado buenos resultados y estimó que con 500 personas más que donen $20.000 por mes alcanzará para volver a atender a niños con desnutrición.
Abel Albino pidió otros 500 socios para poder reabrir el hospitalito de CONIN en Las Heras
El referente de la Fundación CONIN, Abel Albino, estimó que el hospital ubicado en Las Heras podría reabrir "en un mes o mes y medio"
El reconocido profesional mendocino contó que desde la fecha en que el hospitalito -así se lo conoce popularmente- dejó de atender, lograron asociar a 1.500 colaboradores con lo cual pudieron comenzar a reincorporar a parte del personal, incluidos los especialistas.
Para el titular de la Fundación CONIN, las puertas del sanatorio volverán a abrirse "en un mes o mes y medio si seguimos a este ritmo de sumar asociados".
Lo que falta para reabrir el hospitalito de CONIN
Abel Albino fue entrevistado por Marcela Navarro, en el noticiero de Canal 7. Contento, dijo: "Hemos hecho 1.500 socios, que es lo que yo dije hace tres meses que necesitábamos para empezar por lo menos a recontratar al personal, tanto profesionales como de otros sectores".
El doctor Albino explicó que "los socios pagan un promedio de $20.000 por mes. Eso es lo que necesitamos , aportes mensuales, no una donación única. Obvio que hay mucha gente que la hizo, y en buena hora. Y que lo siga haciendo. Lo que pasa es que lo que la da continuidad a nuestro hospital son las donaciones mensuales".
"Por eso -reiteró- con 500 socios más estaremos tranquilos. Y en un mes o mes y medio, podremos reabrir el Hospitalito".
Albino se refirió también a lo vital que es la atención a los niños desnutridos: "La desnutrición genera debilidad mental, que se puede revertir, porque la crea el hombre y el hombre es el que debe quebrarla. La principal riqueza de un país es el capital humano y si el capital humano está dañado, el país no tiene futuro".
En pocas palabras
- Reapertura estimada: el Hospitalito de CONIN reabriría en un mes o mes y medio, según Abel Albino.
- Socios necesarios: faltan 500 socios más que aporten $20.000 mensuales para cubrir gastos y comprar leches.
- Situación actual: ya se asociaron 1.500 colaboradores, permitiendo reincorporar a parte del personal y especialistas.