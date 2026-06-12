La muy buena noticia que recibió Alpine antes del GP de Barcelona de Fórmula 1

"Ha sido una montaña rusa de emociones estos últimos días, celebraciones extrañas, pero lo más importante, increíblemente felices de haber recuperado nuestro resultado. Enorme agradecimiento a mi increíble equipo y a todas las personas que nos apoyaron!! Gracias FIA & F1 por la transparencia de la situación" (Pierre Gasly) "Ha sido una montaña rusa de emociones estos últimos días, celebraciones extrañas, pero lo más importante, increíblemente felices de haber recuperado nuestro resultado. Enorme agradecimiento a mi increíble equipo y a todas las personas que nos apoyaron!! Gracias FIA & F1 por la transparencia de la situación" (Pierre Gasly)

El fundamento de la rectificación de la FIA

La rectificación del resultado halló su fundamento en una falla técnica admitida por la propia organización. En el marco de las audiencias celebradas durante la jornada del pasado jueves, la compañía responsable del cronometraje y los sistemas de información de la categoría (FOM) reconoció una anomalía en la demarcación física de la zona de control.

alpine 1

Las pericias demostraron que el bucle electrónico que registra el ingreso a los talleres presentaba una diferencia de 77 centímetros respecto a la extensión estipulada, lo cual generó un cálculo erróneo que arrojó velocidades promedio superiores a las que verdaderamente desarrollaron las unidades en pista.

Pese a que el desperfecto técnico perjudicó a una docena de escuderías, la modificación del clasificador final favoreció con exclusividad a Alpine, dado que fue la única escudería que completó el procedimiento formal de protesta en los tiempos correspondientes.

Como contrapartida de la readecuación del podio en el Gran Premio de Mónaco, el piloto de Red Bull, Isack Hadjar, descendió a la cuarta posición.

Alpine tiene un total de 50 puntos (Gasly 35 y Colapinto 15) en el Campeonato de Constructores, ubicándose sólidamente en la 5ta posición.