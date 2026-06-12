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La muy buena noticia que recibió Alpine antes del GP de Barcelona de Fórmula 1

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) dictaminó a favor de Alpine, tras un reclamo técnico inmediatamente posterior a la homologación de las planillas del GP de Mónaco

Por UNO
Gasly y Colapinto celebraron la noticia.

Gasly y Colapinto celebraron la noticia.

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) dictaminó revocar de manera oficial los castigos aplicados sobre el piloto francés Pierre Gasly durante el reciente Gran Premio de Mónaco y el fallo administrativo restituye de forma definitiva el tercer puesto al competidor de Alpine, tras un reclamo técnico inmediatamente posterior a la homologación de las planillas del último fin de semana.

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Gasly recuperó puntos perdidos.

Gasly recuperó puntos perdidos.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la escudería francesa manifestó su satisfacción por la admisión del denominado Derecho de Revisión. “Damos la bienvenida a la decisión tomada por la FIA de considerar admisible nuestro Derecho de Revisión tras la clasificación final del Gran Premio de Mónaco del pasado fin de semana. Como resultado, los comisarios han revocado las dos penalizaciones de cinco segundos impuestas al auto N°10, lo que restablece el tercer puesto final del equipo”, expresó Alpine.

Los comisarios deportivos del ente rector evaluaron los elementos probatorios y decidieron suprimir las dos penalizaciones de 5 segundos que pesaban sobre el monoplaza número 10. Originalmente, Gasly había completado el circuito callejero en zona de podio, pero las autoridades lo habían relegado tras dictaminar que el vehículo excedió los límites de velocidad establecidos en boxes, una sanción que también afectó a otros cinco integrantes de la grilla.

"Ha sido una montaña rusa de emociones estos últimos días, celebraciones extrañas, pero lo más importante, increíblemente felices de haber recuperado nuestro resultado. Enorme agradecimiento a mi increíble equipo y a todas las personas que nos apoyaron!! Gracias FIA & F1 por la transparencia de la situación" (Pierre Gasly) "Ha sido una montaña rusa de emociones estos últimos días, celebraciones extrañas, pero lo más importante, increíblemente felices de haber recuperado nuestro resultado. Enorme agradecimiento a mi increíble equipo y a todas las personas que nos apoyaron!! Gracias FIA & F1 por la transparencia de la situación" (Pierre Gasly)

El fundamento de la rectificación de la FIA

La rectificación del resultado halló su fundamento en una falla técnica admitida por la propia organización. En el marco de las audiencias celebradas durante la jornada del pasado jueves, la compañía responsable del cronometraje y los sistemas de información de la categoría (FOM) reconoció una anomalía en la demarcación física de la zona de control.

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Las pericias demostraron que el bucle electrónico que registra el ingreso a los talleres presentaba una diferencia de 77 centímetros respecto a la extensión estipulada, lo cual generó un cálculo erróneo que arrojó velocidades promedio superiores a las que verdaderamente desarrollaron las unidades en pista.

Pese a que el desperfecto técnico perjudicó a una docena de escuderías, la modificación del clasificador final favoreció con exclusividad a Alpine, dado que fue la única escudería que completó el procedimiento formal de protesta en los tiempos correspondientes.

Como contrapartida de la readecuación del podio en el Gran Premio de Mónaco, el piloto de Red Bull, Isack Hadjar, descendió a la cuarta posición.

Alpine tiene un total de 50 puntos (Gasly 35 y Colapinto 15) en el Campeonato de Constructores, ubicándose sólidamente en la 5ta posición.

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