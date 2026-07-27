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Torneo Federal A

Lo que viene en el Federal A para Huracán Las Heras, Atlético San Martín y FADEP

Quedó conformado el fixture de la Fase Campeonato y Reválida del Torneo Federal A 2026 en el que jugarán Huracán Las Heras, Atlético San Martín y FADEP.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Huracán Las Heras ya tiene fixture para la Fase Campeonato.

Huracán Las Heras ya tiene fixture para la Fase Campeonato.

Tras completarse la primera ronda quedó conformado el fixture de la Fase Campeonato y Reválida del Torneo Federal A 2026 en el que Mendoza es representada por Huracán Las Heras, Atlético San Martín y FADEP.

En la AFA se realizó el sorteo del fixture de la Segunda Fase en la que ambas zonas estarán compuestas por dos grupos (A y B).

Fase Campeonato

Participará Huracán Las Heras y habrá 18 equipos (dos zonas de 9).

Los primeros 4 se clasificarán a Cuartos de Final y los primeros 5 jugarán la Copa Argentina 2027.

Zona A: 9 de Julio (Rafaela); Bartolomé Mitre (Posadas); Defensores de Belgrano de Villa Ramallo; Douglas Haig (Pergamino); Gimnasia y Esgrima (Chivilcoy); San Martín (Formosa9); Sarmiento de La Banda (Santiago del Estero); Sol de América (Formosa) y Sportivo Belgrano (San Francisco).

Zona B: Alvarado (Mar del Plata); Atenas (Río Cuarto); Cipolletti (Río Negro); Argentino (Monte Maíz); Huracán Las Heras; Juventud Antoniana (Salta); Kimberley (Mar del Plata); Olimpo (Bahía Banca) y Villa Mitre (Bahía Blanca).

El fixture de Huracán Las Heras

  • Fecha 1 (2/8) vs Cipolletti (V)
  • Fecha 2 (8/8) vs. Olimpo (L)
  • Fecha 3 (12/8) vs. Alvarado (V)
  • Fecha 4 (16/8) vs. Juventud Antoniana (L)
  • Fecha 5 (23/8) Libre
  • Fecha 6 (30/8) vs. Villa Mitre (V)
  • Fecha 7 (6/9) vs. Argentino (L)
  • Fecha 8 (13/9) vs. Kimberley (V)
  • Fecha 9 (20/9) vs. Atenas (L)

Fase Reválida

Atlético San Martín y FADEP son don de los 19 clubes participantes (una zona de 9 equipos y otra de 10).

Los dos últimos de cada zona descenderán al Torneo Argentino del Interior 2027, aunque es importante aclarar que en la Zona A habrá promedios porque no todos los equipos tienen la misma cantidad de partidos jugados y la Zona B será por puntos.

En ambas zonas se clasificarán 5 equipos a la siguiente etapa.

Zona A: Atlético Escobar (Buenos Aires); Boca Unidos (Corrientes); El Linqueño (Lincoln); Gimnasia y Esgrima (Concepción del Uruguay); Independiente (Chivilcoy); Sarmiento (Resistencia); Atlético Las Parejas y Tucumán Central.

Zona B: Atlético San Martín; Círculo Deportivo (Nicanor Otamendi); Costa Brava (General Pico); Deportivo Rincón (Neuquén); FADEP; Germinal (Rawson); Guillermo Brown (Puerto Madryn); Juventud Unida (San Luis), Santamarina (Tandil) y Sol de Mayo (Viedma).

El fixture del Atlético San Martín y FADEP

Fecha 1 (2/8)

  • FADEP vs. Círculo Deportivo
  • Atl. San Martín vs. Costa Brava

Fecha 2 (8/8)

  • Santamarina vs. Atl. San Martín
  • Juventud Unida vs. FADEP

Fecha 3 (12/8)

  • FADEP vs. Costa Brava
  • Atl. San Martín vs. Sol de Mayo

Fecha 4 (16/8)

  • Atl. San Martín vs. Dep. Rincón
  • Santamarina vs. FADEP

Fecha 5 (23/8)

  • FADEP vs. Sol de Mayo
  • Germinal vs. Atl. San Martín

Fecha 6 (30/8)

  • Atl. San Martín vs. FADEP

Fecha 7 (6/9)

  • Guillermo Brown vs. Atl. San Martín
  • FADEP vs. Germinal

Fecha 8 (13/9)

  • FADEP vs. Dep. Rincón
  • Atl. San Martín vs. Círculo Deportivo

Fecha 9 (20/9)

  • Juventud Unida vs. Atl. San Martín
  • Guillermo Brown vs. FADEP

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