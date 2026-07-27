Lo que viene en el Federal A para Huracán Las Heras, Atlético San Martín y FADEP

Tras completarse la primera ronda quedó conformado el fixture de la Fase Campeonato y Reválida del Torneo Federal A 2026 en el que Mendoza es representada por Huracán Las Heras, Atlético San Martín y FADEP.
Quedó conformado el fixture de la Fase Campeonato y Reválida del Torneo Federal A 2026 en el que jugarán Huracán Las Heras, Atlético San Martín y FADEP.
Tras completarse la primera ronda quedó conformado el fixture de la Fase Campeonato y Reválida del Torneo Federal A 2026 en el que Mendoza es representada por Huracán Las Heras, Atlético San Martín y FADEP.
En la AFA se realizó el sorteo del fixture de la Segunda Fase en la que ambas zonas estarán compuestas por dos grupos (A y B).
Participará Huracán Las Heras y habrá 18 equipos (dos zonas de 9).
Los primeros 4 se clasificarán a Cuartos de Final y los primeros 5 jugarán la Copa Argentina 2027.
Zona A: 9 de Julio (Rafaela); Bartolomé Mitre (Posadas); Defensores de Belgrano de Villa Ramallo; Douglas Haig (Pergamino); Gimnasia y Esgrima (Chivilcoy); San Martín (Formosa9); Sarmiento de La Banda (Santiago del Estero); Sol de América (Formosa) y Sportivo Belgrano (San Francisco).
Zona B: Alvarado (Mar del Plata); Atenas (Río Cuarto); Cipolletti (Río Negro); Argentino (Monte Maíz); Huracán Las Heras; Juventud Antoniana (Salta); Kimberley (Mar del Plata); Olimpo (Bahía Banca) y Villa Mitre (Bahía Blanca).
Atlético San Martín y FADEP son don de los 19 clubes participantes (una zona de 9 equipos y otra de 10).
Los dos últimos de cada zona descenderán al Torneo Argentino del Interior 2027, aunque es importante aclarar que en la Zona A habrá promedios porque no todos los equipos tienen la misma cantidad de partidos jugados y la Zona B será por puntos.
En ambas zonas se clasificarán 5 equipos a la siguiente etapa.
Zona A: Atlético Escobar (Buenos Aires); Boca Unidos (Corrientes); El Linqueño (Lincoln); Gimnasia y Esgrima (Concepción del Uruguay); Independiente (Chivilcoy); Sarmiento (Resistencia); Atlético Las Parejas y Tucumán Central.
Zona B: Atlético San Martín; Círculo Deportivo (Nicanor Otamendi); Costa Brava (General Pico); Deportivo Rincón (Neuquén); FADEP; Germinal (Rawson); Guillermo Brown (Puerto Madryn); Juventud Unida (San Luis), Santamarina (Tandil) y Sol de Mayo (Viedma).
Fecha 1 (2/8)
Fecha 2 (8/8)
Fecha 3 (12/8)
Fecha 4 (16/8)
Fecha 5 (23/8)
Fecha 6 (30/8)
Fecha 7 (6/9)
Fecha 8 (13/9)
Fecha 9 (20/9)