Lo que viene en el Federal A para Huracán Las Heras, Atlético San Martín y FADEP

Los primeros 4 se clasificarán a Cuartos de Final y los primeros 5 jugarán la Copa Argentina 2027.

Zona A: 9 de Julio (Rafaela); Bartolomé Mitre (Posadas); Defensores de Belgrano de Villa Ramallo; Douglas Haig (Pergamino); Gimnasia y Esgrima (Chivilcoy); San Martín (Formosa9); Sarmiento de La Banda (Santiago del Estero); Sol de América (Formosa) y Sportivo Belgrano (San Francisco).

Zona B: Alvarado (Mar del Plata); Atenas (Río Cuarto); Cipolletti (Río Negro); Argentino (Monte Maíz); Huracán Las Heras; Juventud Antoniana (Salta); Kimberley (Mar del Plata); Olimpo (Bahía Banca) y Villa Mitre (Bahía Blanca).

El fixture de Huracán Las Heras

Fecha 1 (2/8) vs Cipolletti (V)

Fecha 2 (8/8) vs. Olimpo (L)

Fecha 3 (12/8) vs. Alvarado (V)

Fecha 4 (16/8) vs. Juventud Antoniana (L)

Fecha 5 (23/8) Libre

Fecha 6 (30/8) vs. Villa Mitre (V)

Fecha 7 (6/9) vs. Argentino (L)

Fecha 8 (13/9) vs. Kimberley (V)

Fecha 9 (20/9) vs. Atenas (L)

Fase Reválida

Atlético San Martín y FADEP son don de los 19 clubes participantes (una zona de 9 equipos y otra de 10).

Foto: Prensa San Martín

Los dos últimos de cada zona descenderán al Torneo Argentino del Interior 2027, aunque es importante aclarar que en la Zona A habrá promedios porque no todos los equipos tienen la misma cantidad de partidos jugados y la Zona B será por puntos.

En ambas zonas se clasificarán 5 equipos a la siguiente etapa.

Zona A: Atlético Escobar (Buenos Aires); Boca Unidos (Corrientes); El Linqueño (Lincoln); Gimnasia y Esgrima (Concepción del Uruguay); Independiente (Chivilcoy); Sarmiento (Resistencia); Atlético Las Parejas y Tucumán Central.

Zona B: Atlético San Martín; Círculo Deportivo (Nicanor Otamendi); Costa Brava (General Pico); Deportivo Rincón (Neuquén); FADEP; Germinal (Rawson); Guillermo Brown (Puerto Madryn); Juventud Unida (San Luis), Santamarina (Tandil) y Sol de Mayo (Viedma).

El fixture del Atlético San Martín y FADEP

Fecha 1 (2/8)

FADEP vs. Círculo Deportivo

Atl. San Martín vs. Costa Brava

Fecha 2 (8/8)

Santamarina vs. Atl. San Martín

Juventud Unida vs. FADEP

Fecha 3 (12/8)

FADEP vs. Costa Brava

Atl. San Martín vs. Sol de Mayo

Fecha 4 (16/8)

Atl. San Martín vs. Dep. Rincón

Santamarina vs. FADEP

Fecha 5 (23/8)

FADEP vs. Sol de Mayo

Germinal vs. Atl. San Martín

Fecha 6 (30/8)

Atl. San Martín vs. FADEP

Fecha 7 (6/9)

Guillermo Brown vs. Atl. San Martín

FADEP vs. Germinal

Fecha 8 (13/9)

FADEP vs. Dep. Rincón

Atl. San Martín vs. Círculo Deportivo

Fecha 9 (20/9)