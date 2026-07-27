Por las nevadas evacuaron a tres personas más en Punta de Vacas

¿Continuarán las nevadas en la provincia para el resto de la semana?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas nuevos alertas por fuertes nevadas. Las precipitaciones níveas repercutirán fuertemente en la zona cordillerana de Malargüe y San Rafael durante este martes.

Además, desde el SMN aseguraronn que la zona de alta montaña se encuentra bajo "alerta amarilla". "El área será afectada por nevadas persistentes y por momentos fuertes. Se prevén valores de nieve acumulada entre 20 y 50 centímetros, que pueden ser superados de forma puntual. La situación estará acompañada por reducción de visibilidad", detallaron desde el organismo.

Maquinaria de Vialidad Nacional trabajando sobre la Ruta Nacional N°7. Osvaldo Valle

Para el oeste de Mendoza, la situación más crítica se registraba entre la noche de este lunes y la madrugada del martes, período durante el cual regía alerta naranja. Se estiman valores de nieve acumulada de entre 40 y 100 centímetros, con la posibilidad de superar esos techos de manera puntual.

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