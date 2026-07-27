Por las nevadas evacuaron a tres personas más en Punta de Vacas

Hasta el momento se han evacuado a más de 100 personas en alta montaña por las intensas nevadas. Desde Coordinación de Fronteras aseguran que las últimas 3 personas adultas rescatadas fueron trasladadas hasta la terminal de ómnibus de Uspallata, debido a la falta de insumos, gas, leña y dinero.
Además, desde prensa de alta montaña aseguran que maquinaria pesada de Vialidad Nacional se encuentra trabajando sobre la Ruta Nacional N°7 para poder realizar la apertura de una brecha sanitaria con destino a Villa Las Cuevas.
Osvaldo Valle, vocero de la Coordinación Operativa de Frontera del Sistema Integrado Cristo Redentor aseguró que este martes después de las 10 se va habilitar la ruta hasta los centros de nieve como Los Puquios y Penitentes. Además, Valle remarcó la importancia de la portación obligatoria de cadenas en los vehículos desde Uspallata hacia adelante.
¿Continuarán las nevadas en la provincia para el resto de la semana?
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas nuevos alertas por fuertes nevadas. Las precipitaciones níveas repercutirán fuertemente en la zona cordillerana de Malargüe y San Rafael durante este martes.
Además, desde el SMN aseguraronn que la zona de alta montaña se encuentra bajo "alerta amarilla". "El área será afectada por nevadas persistentes y por momentos fuertes. Se prevén valores de nieve acumulada entre 20 y 50 centímetros, que pueden ser superados de forma puntual. La situación estará acompañada por reducción de visibilidad", detallaron desde el organismo.
Para el oeste de Mendoza, la situación más crítica se registraba entre la noche de este lunes y la madrugada del martes, período durante el cual regía alerta naranja. Se estiman valores de nieve acumulada de entre 40 y 100 centímetros, con la posibilidad de superar esos techos de manera puntual.
Recomendaciones para quienes visiten alta montaña
- Circular en vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Contar con cadenas y tanque lleno.
- Permanecer en el vehículo en caso de temporal.
- Informarse a través de las autoridades y de los canales oficiales. En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tener siempre a mano una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
En pocas palabras
- Más de 100 evacuados: continúa el operativo en alta montaña por intensas nevadas, con más de 100 personas ya asistidas y trasladadas.
- Ruta Nacional 7: maquinaria pesada trabaja en la apertura de una brecha sanitaria hacia Villa Las Cuevas.
- Alerta amarilla: el Servicio Meteorológico Nacional prevé nevadas fuertes con acumulados de hasta 50 cm en la cordillera.