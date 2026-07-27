Tras las intensas nevadas que se han desarrollado en la alta montaña mendocina que obligaron a cerrar el Paso Cristo Redentor desde hace 2 semanas y que limitaron el tránsito en la Ruta Nacional Número 7, este martes reabrirá el Parque de Nieve Los Puquios.
El Parque de Nieve Los Puquios anunció su reapertura parcial para este martes
La reapertura de Los Puquios incluirá el Estadio de Trineos. Por ahora no estarán habilitadas las pistas de esquí y de snowbard
La reapertura será parcial y se habilitará exclusivamente el Estadio de Trineos, junto con su correspondiente medio de elevación. En cambio, las pistas de esquí y snowboard, por el momento, no estarán habilitadas.
Por razones de seguridad, el equipo de Los Puquios continúa desarrollando tareas de mantenimiento, aplanamiento de nieve y despeje de sectores estratégicos para garantizar la apertura de las pistas en condiciones óptimas. En consecuencia, solo estará disponible para los visitantes un sector reducido del predio.
Las nevadas en alta montaña
Desde Los Puquios -ubicado a unos 70 kilómetros de Uspallata- indicaron en un comunicado que "es importante destacar que el parque fue afectado por un evento meteorológico extraordinario, cuyas consecuencias aún demandan un importante trabajo de remoción de nieve en playas de estacionamiento, caminos internos y accesos. Debido a esta situación, el complejo operará aproximadamente al 50 % de su capacidad".
"Dado que las condiciones meteorológicas continúan evolucionando, emitiremos informes diarios con las novedades sobre los servicios y sectores que se vayan habilitando en nuestro instagram @lospuquios", explicaron.
Además solicitaron "a quienes suban mañana (martes) que lo hagan con máxima precaución, respetando todas las recomendaciones para conducir sobre nieve y atendiendo en todo momento las indicaciones de Gendarmería Nacional y de las autoridades competentes".
Que sectores estarán operativos:
- Playa de Estacionamiento (en forma reducida).
- Rental (alquiler de trineos).
- Gastronomía.
- Estadio de Trineo con su medio de elevación.
- El tarifario está publicado en www.puquios.com.ar
No estará operativo el Rental para indumentaria y equipos de esquí, Escuela de Esquí, pistas de Esquí y snowboard.
Los Puquios agradeció a todo el Personal de Gendarmería, Vialidad Nacional y al staff del Parque de Nieve y destacó "que en forma conjunta han trabajado y continúa haciéndolo para despejar ruta y resguardar por la seguridad de todos en alta montaña. A partir de este martes comencemos a disfrutar de la nieve, siempre respetando la naturaleza y siguiendo indicaciones de autoridades".
En pocas palabras
- Reapertura parcial: el Parque de Nieve Los Puquios reabre este martes solo para el Estadio de Trineos.
- Servicios habilitados: se podrá usar el trineo y su medio de elevación, además de gastronomía y rental de trineos.
- Sectores inhabilitados: Las pistas de esquí y snowboard no estarán operativas por tareas de mantenimiento y despeje de nieve.