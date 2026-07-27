El Parque de Nieve Los Puquios anunció su reapertura parcial para este martes

Los Puquios habilitará este martes su Estadio de Trineos. Foto: Los Puquios

Las nevadas en alta montaña

Desde Los Puquios -ubicado a unos 70 kilómetros de Uspallata- indicaron en un comunicado que "es importante destacar que el parque fue afectado por un evento meteorológico extraordinario, cuyas consecuencias aún demandan un importante trabajo de remoción de nieve en playas de estacionamiento, caminos internos y accesos. Debido a esta situación, el complejo operará aproximadamente al 50 % de su capacidad".

"Dado que las condiciones meteorológicas continúan evolucionando, emitiremos informes diarios con las novedades sobre los servicios y sectores que se vayan habilitando en nuestro instagram @lospuquios", explicaron.

Además solicitaron "a quienes suban mañana (martes) que lo hagan con máxima precaución, respetando todas las recomendaciones para conducir sobre nieve y atendiendo en todo momento las indicaciones de Gendarmería Nacional y de las autoridades competentes".

Que sectores estarán operativos:

Playa de Estacionamiento (en forma reducida).

Rental (alquiler de trineos).

Gastronomía.

Estadio de Trineo con su medio de elevación.

El tarifario está publicado en www.puquios.com.ar

No estará operativo el Rental para indumentaria y equipos de esquí, Escuela de Esquí, pistas de Esquí y snowboard.

Los Puquios agradeció a todo el Personal de Gendarmería, Vialidad Nacional y al staff del Parque de Nieve y destacó "que en forma conjunta han trabajado y continúa haciéndolo para despejar ruta y resguardar por la seguridad de todos en alta montaña. A partir de este martes comencemos a disfrutar de la nieve, siempre respetando la naturaleza y siguiendo indicaciones de autoridades".