Un mendocino mostró cómo quedó el acceso a Los Puquios tras una pausa en la tormenta

Un mendocino que vive en Los Puquios pudo observar de cerca cómo quedó la zona tras varios días de intensas nevadas en el sector de la alta montaña.
Rolando Abaca, jefe de pistas del centro de esquí, explicó a Diario UNO que el recorrido se realizó por la denominada "brecha sanitaria", un corredor que Vialidad Nacional mantiene despejado durante las tormentas para garantizar una posible evacuación ante una emergencia.
"Lo que encontramos habla por sí solo. Tendrán que pasar algunos días para que vuelva a estar operativo todo", señaló.
Abaca destacó además el trabajo que demanda afrontar un fenómeno de estas características. "Detrás de cada nevada histórica hay horas de esfuerzo, compromiso y trabajo en equipo. Vivir una tormenta en la montaña no es solo mirar los copos caer por la ventana", expresó.
También remarcó la importancia de estar preparados con provisiones, combustible, leña, herramientas y mucha paciencia para enfrentar este tipo de condiciones extremas.
En pocas palabras
- Acceso a Los Puquios: recorrieron la zona tras una pausa en la tormenta de nieve.
- Condiciones extremas: se destaca el trabajo de despeje y la importancia de la preparación.
- Rolando Abaca: detalló el estado del centro de esquí y las provisiones necesarias.