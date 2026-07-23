Un mendocino mostró cómo quedó el acceso a Los Puquios tras una pausa en la tormenta

Rolando Abaca, jefe de pistas del centro de esquí, explicó a Diario UNO que el recorrido se realizó por la denominada "brecha sanitaria", un corredor que Vialidad Nacional mantiene despejado durante las tormentas para garantizar una posible evacuación ante una emergencia.

"Lo que encontramos habla por sí solo. Tendrán que pasar algunos días para que vuelva a estar operativo todo", señaló.