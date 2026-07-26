El temporal sigue provocando graves problemas en los distritos de la alta montaña en Mendoza y dejó a varias familias en una situación muy difícil. Según informó el comisario Mario Lucero, una familia del pueblo de Polvaredas pidió ayuda urgente para irse del lugar porque ya no tenía leña para calentarse, comida ni dinero.
Alta montaña: el temporal suma más de 100 evacuados por las nevadas y la falta de insumos
Las labores de rescate continúan en alta montaña, donde 20 personas esperan ser evacuadas de la villa de Las Cuevas ante el persistente temporal
Ante este pedido, la Policía armó una misión de rescate bajo una lluvia muy fuerte. En ese operativo lograron sacar a cinco personas: un matrimonio con sus tres hijos menores y los llevaron sanos y salvos hasta Uspallata, donde se quedaron en la casa de sus familiares.
Ayuda en la ruta y 100 personas evacuadas
Las tareas de ayuda se extendieron por toda la zona de montaña debido a los problemas que causó la lluvia. Durante el recorrido, los efectivos también ayudaron a un minibús lleno de familias que se había quedado parado, logrando hacer arrancar el motor para que pudieran seguir viaje.
En total, los equipos de emergencia ya rescataron a 102 personas entre las zonas de Puente del Inca y Polvaredas.
Esperan abrir el camino hacia Las Cuevas
Según explicó el comisario Lucero, todavía falta evacuar a 20 personas de la villa de Las Cuevas, que siguen esperando que llegue la ayuda.
Para lograr el paso de los vehículos de auxilio, las cuadrillas de Vialidad Nacional se encuentran desplegadas en el terreno operando maquinaria pesada en condiciones climáticas muy complejas. El objetivo principal de los operarios es retirar la nieve, el barro y el material acumulado sobre la calzada para despejar lo antes posible una brecha sanitaria que garantice el tránsito seguro.
Mientras tanto, las autoridades locales y los equipos de emergencia continúan monitoreando el estado de la ruta y coordinando el operativo para asistir de inmediato a los pobladores de Las Cuevas en cuanto las condiciones del camino lo permitan
En pocas palabras
- Temporal en Alta Montaña: familias rescatadas por falta de insumos básicos y condiciones climáticas adversas.
- Operativos de Rescate: más de 100 personas evacuadas entre Puente del Inca y Polvaredas.
- Situación Pendiente: 20 personas aguardan evacuación en la villa de Las Cuevas.