Alta montaña: el temporal suma más de 100 evacuados por las nevadas y la falta de insumos

En total, los equipos de emergencia ya rescataron a 102 personas entre las zonas de Puente del Inca y Polvaredas.

Las tareas de ayuda se extendieron por toda la montaña tras rescatar a un minibús y asistir a muchas familias.

Esperan abrir el camino hacia Las Cuevas

Según explicó el comisario Lucero, todavía falta evacuar a 20 personas de la villa de Las Cuevas, que siguen esperando que llegue la ayuda.

Para lograr el paso de los vehículos de auxilio, las cuadrillas de Vialidad Nacional se encuentran desplegadas en el terreno operando maquinaria pesada en condiciones climáticas muy complejas. El objetivo principal de los operarios es retirar la nieve, el barro y el material acumulado sobre la calzada para despejar lo antes posible una brecha sanitaria que garantice el tránsito seguro.

Todavía falta evacuar a 20 personas en la villa de Las Cuevas que esperan la ayuda de los equipos de rescate

Mientras tanto, las autoridades locales y los equipos de emergencia continúan monitoreando el estado de la ruta y coordinando el operativo para asistir de inmediato a los pobladores de Las Cuevas en cuanto las condiciones del camino lo permitan